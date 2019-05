naložba

Zakaj Slovenci in Slovenke gradimo in kupujemo nepremičnine?

Star slovenski pregovor pravi ljubo doma, kdor ga ima in statistike nakazujejo, da se ga drži kar zajetno število Slovencev in Slovenk. Že od nekdaj si radi zidamo ali kupujemo lastne domove. Lastna nepremičnina pa je, poleg toplega doma in varnega zavetja, tudi potencialna povratna naložba za vse življenje.