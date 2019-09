Cerar: »Komu zvoni? Zvoni vsem nam.«

Bled - »Komu zvoni? Zvoni vsem nam.« S temi besedami je slovenski zunanji minister Miro Cerar odprl 14. Blejski strateški forum, na katerem bodo danes in jutri potekale številne razprave o vrsti vprašanj, povezanih z upravljanjem geostrateških virov v vse bolj kompleksnem in nestabilnem mednarodnem okolju.



Ključen cilj Slovenije in tako rekoč vseh mednarodnih akterjev je po Cerarjevih besedah doseči trajnostni razvoj. A do njegove uresničitve nas loči še veliko dela. »Besede je treba spremeniti v prakso. Imamo toliko dogovorov, potrebujemo še voljo za njihovo uresničitev. Letos bomo predstavili jasne načrte, kako ta trajnostni razvoj uresničiti.«



Tudi predsednik vlade Marjan Šarec je na odru festivalne dvorane na Bledu poudaril pomen iskanja rešitev, ki bodo prihodnjim generacijam zagotovile stabilno in varno prihodnost. »Voditelji in politiki smo tisti, ki nosimo največji del odgovornosti. Samo pozitivne odločitve bodo štele.«

Zmanjkuje nam časa za parcialna dejanja

Po premierovih besedah državam zmankuje časa za parcialna dejanja. Potrebujemo uskljajeno delovanje na področjih podnebnega segrevanja, prehrambne varnosti, terorizma ... Hkrati je jasno, da čakanje na globalne odzive samo po sebi ne bo prineslo sprememb. »Trajnostni razvoj moramo zagotoviti na individualni, nacionalni in evropski ravni,« je poudaril Šarec.



Tako predsednik vlade kot zunanji minister sta med svojima nagovoroma posebej izpostavila pomen multilateralizma in vladavine prava za ohranje stabilnosti. »Multilateralizem je v nevarnosti. Za države, kot je Slovenija, je ključnega pomena,« je poudaril Cerar.