FOTO:Marjan Šarec: Petek ne bo usoden (FOTO)

Predsednika SMC Mira Cerarja skrbijo besede predsednika SD Dejana Židana. FOTO: Roman Šipić/Delo

Pahor se bo temeljito prepričal, da mandatarski kandidat soglasja ne bo umaknil



Predsednik republike Borut Pahor se je posvetoval s pravniki o tem, ali je prvi krog iskanja mandatarja sklenjen, če kandidat za mandatarja vrne soglasje h kandidaturi še pred glasovanjem v DZ. Ugotovil je, da bo ravnal ustavnopravno nesporno, če se bo pred posredovanjem mandatarskega predloga prepričal, da kandidat soglasja ne bo umaknil.



Kot so sporočili iz predsednikovega urada, so se današnjega posveta udeležili Franc Grad, Tone Jerovšek, Igor Kaučič, Ciril Ribičič, Jurij Toplak in vodja zakonodajno-pravne službe državnega zbora Nataša Voršič. Predsednik pa je pisna mnenja dobil še od Janeza Čebulja, Rajka Pirnata in Andraža Terška.



»Predsednik Pahor je na posvetu ugotovil, da obstajajo zelo različna stališča uglednih pravnih strokovnjakov o tem, ali ima predsednik republike v skladu s 111. členom ustave in 225. členom poslovnika DZ pristojnost, da državnemu zboru v roku 30 dni v okviru prvega kroga predlaga novega kandidata za predsednika vlade, če je prvi umaknil soglasje šele po tem, ko je predsednik republike njegovo kandidaturo že posredoval državnemu zboru,« so zapisali v predsednikovem uradu.



Zato bo Pahor »ravnal ustavnopravno nesporno, če se bo pred posredovanjem predloga kandidature za predsednika vlade državnemu zboru temeljito prepričal, da kandidat ne bo umaknil soglasja h kandidaturi«. Obenem predsednik meni, »da si to vprašanje, ki je zelo razdelilo pravno stroko, zasluži jasnejšo ureditev«, so še sporočili. STA

Miro Cerar: Ne moremo snovati vlade za dve leti

Predsednik SD Dejan Židan v družbi drugih pogajalcev stranke, Dejana Levaniča in Jerneja Pikala. FOTO: Roman Šipić/Delo

Jutri o izhodiščih SMC

Predsednica Sab Alenka Bratušek pred pogovori s sredinskimi strankami v družbi generalnega sekretarja stranke Jerneja Pavliča. FOTO: Roman Šipić/Delo

Predsednik NSi Matej Tonin v družbi Valentina Hajdinjaka, enega od pogajalcev stranke. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljana – Bo šesterici sredinskih strank pod okriljem(LMŠ) do konca tedna uspelo zbrati večino za sestavo koalicije? Zagotovil za to predsednik drugouvrščene LMŠ tudi po nadaljevanju današnjih skupnih pogovorov s SD, SMC, NSi, Stranko Alenke Bratušek in Desus nima.»Dokler nimamo podpisanih 46 glasov ali več, ne moremo trditi, da imamo podporo. O zagotovilih bom lahko govoril, ko me bodo vse stranke na svojih odborih oziroma referendumih podprle,« je po sestanku dejal Marjan Šarec.Strankarska šesterica je danes pospešeno nadaljevala pogovore o skupnih programskih točkah morebitne koalicijske pogodbe. Pri tem so se pogovarjali o vsebinskih izhodiščih stranke SD, v katerih so po besedah predsednika strankenajprej izpostavili zdravstvo, predvsem odpravo čakalnih vrst. »Večjih nesoglasij ni. Ugotovili smo, da so cilji enaki in dosegljivi, so pa poti do ciljev različne,« je komentiral Šarec.Dodal je, da je bil sestanek učinkovit in z več skupnimi imenovalci, vendar konkretnih podrobnosti, o katerih naj bi se uskladili, ni želel komentirati, saj »bi to bilo nekorektno«. O številu ministrstev in položajih se naj še ne bi pogovarjali. »Najprej bomo določili vsebino, nato kadre,« je ponovil Šarec.Pred skupnim srečanjem je pred mediji spregovoril le predsednik SMC, ki se je odzval na besede predsednika SD Dejana Židana. Ta je včeraj omenjal možnost, da bi si projekte zadali za le dve leti. »To ne bo dovolj za politično stabilnost,« je danes komentiral Cerar.»Skrbi me, kaj je izjavil Dejan Židan, ki meni, da lahko vlada projektno, tudi za zgolj dve leti. Če bomo snovali vlado za dve leti, to ne bo dovolj za politično stabilnost, zato bom na sestanku jasno poudaril, da moramo imeti glavne projekte opredeljene,« je poudaril Cerar. Ob tem je spomnil na predsedovanje Slovenije Evropski uniji, kar po njegovem pomeni, da mora vlada zagotoviti kontinuiteto dela.Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec ne pričakuje, da bo petek usoden dan. Takrat bo namreč predsednik republikez nekaterimi vodji poslanskih skupin ponovil posvetovanja o tem, komu bo poveril mandat za sestavo vlade. »Janez Janša ima pravico dobiti mandat, saj je relativni zmagovalec volitev. Verjetno mu ga bo predsednik tudi poveril, če bomo povedali, da te podpore nimamo,« je komentiral Šarec.Pod njegovim okriljem šesterica stranka jutri nadaljuje vsebinske pogovore, v katerih se bodo pogovarjali predvsem o progrramskih izhodiščih SMC. »V imenu stranke bom predstavil prioritete SMC, da bi videli, kako kompatibilne so s programi drugih strank. Gre za to, da spoznamo, kje lahko naredimo kompromis, saj bomo morali iskati skupne rešitve,« je danes izjavil predsednik stranke SMC Miro Cerar.