Cerar razume odločitev Lebna in jo spoštuje

V koaliciji so še zadržani do ponujenega odstopa ministra za okolje Jureta Lebna Predsednik SMCse je z Lebnom, ki po poškodbi okreva v jeseniški bolnišnici, sestal zjutraj, s premierjempa se je Cerar sestal opoldne. Cerarju je minister Leben zagotovil, da je pri maketi ravnal »v dobri veri in da ni storil nič narobe«, a da afera zdaj obremenjuje delo ministrstva in vlade. »Jaz sem to njegovo odločitev sprejel z razumevanjem in jo spoštujem,« je dejal Cerar in dodal, da je Leben eden bolj delavnih ministrov. Leben je po njegovih besedah trdno odločen, da bo dokazal svojo nedolžnost. »To je stvar prejšnje vlade in ne dela Lebna v vlogi ministra za okolje,« je še poudaril Cerar in nadaljeval, da mu še naprej verjame, da ni storil nič nezakonitega.Leben je o odstopu razmišljal že prej, je še povedal Cerar. Leben se je za to odločil predvsem, da razbremeni ministrstvo, je še pojasnil predsednik SMC.Šarec bo odločitev glede Lebna sporočil na novinarski konferenci ob 16. uri.Le prvak DeSUSje ocenil, da je Leben glede na očitke o odgovornosti pri poslih z maketo drugega tira prav storil, saj bi težko nadaljeval svoje delo. Erjavec pričakuje, da se bo premiermodro odločil oz. da je odločitev predvidljiva. Erjavec pričakuje, da bo Šarec potegnil potezo, ki bo najboljša za vlado. »Glede na to, da je minister sam ponudil odstop, menim, da je odločitev predsednika vlade precej predvidljiva,« je v izjavi v DZ še povedal Erjavec.Na vprašanje, ali je v primeru očitkov glede odgovornosti za nepravilnosti pri maketi drugega tira dovolj, da odgovornost sprejme Leben, je Erjavec odgovoril, da je premalo seznanjen s podrobnostmi te afere. Po njegovem mnenju bo verjetno policijska preiskava pokazala, kaj se je pravzaprav dogajalo.V LMŠ, ki jo vodi Šarec, se dotlej na ponujen odstop ministra še niso odzvali, prav tako ne v SD in SAB. Doslej se o očitkih glede naročila makete drugega tira, ki letijo tudi na Lebna, Šarec še ni jasno izrekel, saj je menil, da gre predvsem za »stvar SMC iz prejšnjega mandata«. Tedaj je vlado vodila SMC.