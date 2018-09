Cerar: Ravnanje komisije zelo nevaren precedens

»Evropa stoji in pade na vladavini prava in demokratičnih vrednotah. Če evropska komisija kot ena temeljnih institucij EU zanemari pomembno pravno mnenje v takem primeru, potem ne spoštuje dosledno načela vladavine prava, kar je zelo nevaren precedens,« se je danes na mnenje pravne službe evropske komisije glede arbitraže odzval zunanji ministerCerar je poudaril, da mnenje pravne službe , ki pritrjuje vsem glavnim navedbam v slovenski tožbi zoper Hrvaško, »jasno pove, da arbitražna odločba velja tudi za EU« in da Hrvaška z zavračanjem njene implementacije ne krši samo mednarodnega prava, ampak tudi pravo EU.Izpostavil je, da je komisija avtonomna institucija in da je država članica ne more prisiliti, da nekaj uvrsti na dnevni red, o katerem odloča njen predsednik, torejPojasnil je še, da je arbitražna razsodba zavezujoča ne glede na razplet tožbe proti Hrvaški na sodišču EU. »Če pa bi bila tožba, kot tudi pričakujemo, ugodna, bi bil to dodatni pravni pritisk na Hrvaško.«Cerar ocenjuje, da Slovenija sicer dobro sodeluje s komisijo, a da je ta tokrat »zanemarila svojo temeljno dolžnost varovanja evropskih pogodb in pravnega reda«. Ob tem je izrazil upanje, da bo Slovenija slišana in da bo »prišlo do reakcije, ki bo šla v smeri spoštovanja prava«.