Cerar v Münchnu z več dvostranskimi srečanji

Minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče posle,je na 56. münchenski varnostni konferenci sodeloval na okrogli mizi o varnosti na Zahodnem Balkanu in okrogli mizi o Pobudi treh morij. Ob robu konference je opravil več dvostranskih srečanj, na katerih je izmenjal poglede o najaktualnejših mednarodnih temah.Kot so danes sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, je Cerar med drugim opravil pogovore z ministri za zunanje zadeve Irana, Egipta, Gruzije in Hrvaške ter z generalno sekretarko Sveta Evrope. Udeležil se je tudi dvostranskega srečanja predsednika vlades predsednikom kosovske vladeOsrednje teme 56. münchenske varnostne konference so bile povezane z aktualnimi političnimi in varnostnimi izzivi v Evropi in v svetu. Panelne razprave so bile posvečene predvsem aktualnim izzivom in grožnjam, s katerimi se sooča zahodni svet, multilateralizmu in spreminjanju mednarodnega reda ter mednarodni trgovini. Ob tem so potekale tudi razprave o Zahodnem Balkanu, človekovi varnosti, kibernetski in energetski varnosti ter o obrambi, zdravstvenem varstvu in položaju v Afriki, so v današnjem sporočilu za javnost še navedli na MZZ.Tridnevne največje konference s področja zunanje in obrambne politike se udeležuje okoli 40 voditeljev, sto ministrov in številni predstavniki gospodarstva in drugih organizacij. V ospredju 56. varnostne konference je letos brezzahodnost oz. zmanjševanje pomena Zahoda v svetu.Sobotni drugi dan konference so zaznamovali očitki in kritike držav. Medtem ko je francoski predsednikočital Nemčiji in ZDA pomanjkljivo angažiranost v sodelovanju, so se predstavniki ZDA osredotočili na nevarnosti, ki jih predstavlja Kitajska. Azijska sila vso kritiko zavrača kot lažno.