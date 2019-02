Cerar: Zanikam navedbe o nezakonitem financiranju stranke

V SMC se morajo odločiti, kdo bo nosil odgovornost za domnevna kazniva dejanja pri poslu z maketo drugega tira , menijo v Levici. Po besedah poslancaje bilo sicer že od začetka jasno, da gre pri projektu za dve stvari: »Za iskanje načina financiranja kampanje SMC, po drugi strani pa za neko PR-potezo za drugi tir kot tak.«Vatovcu se zdi ključno, »da se zdaj ugotovi objektivna odgovornost, brez prelaganja na javne uslužbence«. »Mislim, da se morajo v SMC odločiti, kdo bo to odgovornost sprejel,« je v DZ dejal poslanec Levice in izpostavil, da sta tako nekdanji premierkot nekdanji minister za infrastrukturoiz kvote SMC.»Odločno zanikam navedbe o kakršnemkoli nezakonitem financiranju stranke SMC,« se je v današnji izjavi za medije na namige, da je šlo pri poslu z maketo za posredno financiranje stranke SMC prek agencije Futura, odzval Cerar. »Še posebej moram poudariti, da SMC nikoli ni poslovala z agencijo Futura, kar bo razvidno tudi iz vsake revizije računskega sodišča,« je dejal in dodal, da bodo v stranki SMC politično odgovornost za domnevna kazniva dejanja pri poslu z maketo drugega tira ugotavljali po končani kriminalistični preiskavi. Z nekdanjim vodjo projekta in sedanjim okoljskim ministromje opravil razgovor, od svojega sogovornika pa je dobil zagotovilo, da ni storil nič nezakonitega. »Verjamem, da ni zlorabil mojega zaupanja,« je prepričan Cerar.Posel v zvezi z maketo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je pod drobnogled vzela policija, ki preiskuje domnevna kazniva dejanja med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018. V preiskavi so se znašli direktor direkcije za infrastrukturoin še trije uslužbenci direkcije.