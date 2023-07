Cerkev je sklenila pogodbo s hudičem

»V politični analitiki sva dovolj časa, da veva, da se v poletnih mesecih nastavijo zametki za jesenske in zimske peripetije,« je pojasnil Ali Žerdin. Nekaj znakov, v katero smer gredo, je že jasnih, meni. Presenetila pa ga je izjava Janeza Janše o gospe s koso, ki da »maha na obe strani«.

Janeza Markeša uporaba takšnih metafor skrbi. »Ne zato, ker bi mislil, da bi Janša lahko dejansko ustvaril državljansko vojno, ki jo je s to koso najavil, ampak ker bi lahko bila plod razrahljanih živcev in osebnosti,« je pojasnil. Zdi se mu nevarno, da nekdo s tako skrajnimi izjavami vodi opozicijo.

Delova komentatorja čudijo tudi razkritja o dogajanju pod prejšnjo vlado, ko je urad za preprečevanje pranja denarja izvedel obširno akcijo nadzora bančnih računov številnih pravnih in fizičnih oseb. Ne le, da so bili finančnemu nadzoru urada, ki sicer bdi nad stvarmi, kot je financiranje terorizma, izpostavljene osebe, povezane z mediji, ampak celo novomeški škof Andrej Saje in desna nevladna organizacija blizu stranke NSi, je povzel Žerdin.

Markeš meni, da je cerkev v Sloveniji v zadnjih trideset let gnala želja po privatizaciji, zaradi česar je »sklenila pogodbo s hudičem, iz katere je izšla umazana in črna«. Markeš ocenjuje, da je Andrej Saje v škofovski konferenci »res sramežljiv poskus stvari iz narobe postavit na prav.« Iz stanja v cerkvi je nastal frakcijski boj med kardinalom Francem Rodetom in privrženci novega papeža, ki pa so po njegovem mnenju, čeprav »zbujajo vtis nekega poštenja, kar je v katoliški cerkvi silna redkost« v šibkejšem položaju od starih sil.

Čeprav Rode na začetku Janše ni maral, je cerkev v Janši prepoznala nekoga, ki ji lahko pomaga, je ocenil Markeš. Opozoril je, da cerkev že dolgo skuša ponovno vzpostaviti moč, kakršno je imela pred drugo svetovno vojno. V Janši so prepoznali nekoga, ki jim pri tem lahko pomaga. Zaradi tega pa je že »vidna kriza, ko se pogovarjam z duhovniki, pri nekaterih vidim krizo identitete,« je dejal Markeš.

Poleg lobijev in pedofilskega omrežja so v cerkvi namreč tudi srčno dobri ljudje, je opisal, vendar imajo zaradi stanja v cerkvi občutek, da so nemočni in se na nikogar ne morejo zanesti. »Ogromno slovenskih duhovnikov je sumničavih do papeža, več kot jih je bilo v protestantizmu,« ocenjuje Markeš, ki meni, da je za mnoge duhovnike bolj prikladno verjeti v Janeza Janšo. Janša se tega vpliva zaveda, zato je raziskoval in skušal diskreditirati Sajeta, meni Markeš.