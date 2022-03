Cerkev z dnevom molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab

V nadaljevanju preberite:

Katoliška cerkev se zavzema za ničelno toleranco do spolnih zlorab, zato v primeru suma zoper storilca uvedejo previdnostne ukrepe ter transparentno in tesno sodelujejo z vsemi državnimi organi. Da bi zaščitili otroke, so postavili posebno spletno stran z relevantnimi informacijami, žrtvam spolnih zlorab pa so pripravili tudi dan molitve in sprave, ki bo to nedeljo.