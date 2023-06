Certifikat, ki nadomešča evropsko kartico

Ste ravno na dan odhoda na dopust v tujino ugotovili, da vam je potekla evropska kartica zdravstvenega zavarovanja? Brez panike. Zavarovane osebe lahko le z nekaj kliki na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridete do certifikata, ki 90 dni nadomešča omenjeno kartico. Sicer pa morate biti pozorni na to, kje kartica velja: v nekaterih hrvaških turističnih ambulantah na primer ne.

Z omenjenim potrdilom, ki nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, lahko zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve neposredno pri zdravnikih v javni mreži. Če pa uveljavljajo nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve brez tega potrdila ali evropske kartice, pa morajo zdravstvene storitve plačati, nato pa v Sloveniji pri ZZZS uveljavljajo povračilo stroškov, vendar v višini cene kot velja v javni mreži v tuji državi, kjer je zavarovana oseba storitev uveljavljala.

Koliko časa pa bo še treba naročati evropske zdravstvene izkaznice, ki za večino veljajo leto dni, za upokojence in za otroke pa pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti? Z biometrično osebno izkaznico greste lahko že k zdravniku - kdaj boste z njo lahko uveljavljali zdravstveno zavarovanje v tujini? To bo mogoče, ko bo Evropska komisija predpisala elektronsko evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, katerega ključni element bo enoten evropski informacijski sistem za izmenjavo podatkov o zavarovanih osebah v vseh državah članicah EU. »Slovenija in ZZZS sta na to že pripravljena, saj imamo že vzpostavljeno enotno nacionalno rešitev,« so pojasnili na Zavodu.

INFORGRAFIKA: Delo

Dokler pa bo torej še v uporabi evropska kartica, je treba biti pozoren na rok njene veljavnosti in na to, kje vse se jo lahko uveljavlja.

Posebnosti pri sosedih

Tudi lansko leto so nekatere zavarovane osebe ZZZS seznanjale s težavami pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Posebej velja opozoriti, da tako imenovane turistične ambulante na Hrvaškem nimajo sklenjene pogodbe s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (HZZO), zato je treba v teh ambulantah stroške opravljenih zdravstvenih storitev v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico. Nekatere turistične ambulante se nahajajo v prostorih zdravstvenih domov, zato morajo biti zavarovane osebe še posebej pozorne, ali so obiskale ambulanto, ki ima sklenjeno pogodbo z HZZO in ki sprejme evropsko kartico.

Posebnost hrvaškega zdravstvenega sistema je participacija, kjer pri vsakem obisku zdravnika, izdanem receptu ali napotnici posameznik iz lastnega žepa doplača določen znesek. Participacijo morajo plačati tudi tujci, izvedbo določene zdravstvene storitve pa krije evropska kartica. Participacije znaša pri obisku zdravnika ali zobozdravnika oziroma pri izdaji zdravila 1,32 evra, za obiske specialističnih ambulant od 3,31 pa do 6,62 evra, za vsak dan hospitalizacije pa 13,29 evra vendar največ 265,44 evra na pacienta,

Povračilo lastnega plačila

Če je zavarovana oseba med začasnim bivanjem v tujini sama plačala stroške zdravstvenih storitev, lahko kasneje na ZZZS uveljavlja povračilo stroškov. ZZZS je za ta namen pripravil posebno aplikacijo za pripravo in oddajo elektronskih vlog, za katere zavarovana oseba ne potrebuje digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje.

V primeru, da so zavarovane osebe v državah članicah EU in EGP, v Švici, Združenem kraljestvu, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji ali Črni gori stroške zdravstvenih storitev morale plačati same, jim bo ZZZS ob vrnitvi domov na podlagi predložene medicinske dokumentacije in računov, v upravičenih primerih, povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Participacija pa se, kot smo pojasnili zgoraj, ne vrača

Lani so zavarovane osebe vložile 4.290 zahtevkov za povračilo stroškov zdravstvenih storitev, ki so jih uveljavljale med začasnim bivanjem v tujini, od tega 2.568 zahtevkov za storitve opravljene v državah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu, 1.650 zahtevkov za storitve v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju in 72 zahtevkov za storitve v ostalih državah sveta. Največ zahtevkov se nanaša na storitve, opravljene na Hrvaškem (1.639), sledita Bosna in Hercegovina (1.428) in Nemčija (238).