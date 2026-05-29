Nasvet ministrstva: češnje nakupujte pri lokalnih pridelovalcih

Potrošniki naj v sezoni češenj to sadje kupijo pri lokalnih pridelovalcih in pri ponudnikih domačega sadja na tržnicah. V trgovini naj izberejo sadje z označbo Izbrana kakovost – Slovenija, ki zagotavlja domače poreklo, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pridelovalci v Sloveniji češnje gojijo po skoraj vsej državi, pri čemer je letošnja sezona na Primorskem deloma zaznamovana z vremenskimi nevšečnostmi. Majske padavine so ponekod povzročile pokanje in gnitje zgodnjih sort, lokalno pa je pridelek prizadela tudi toča, so povzeli.

Kljub temu ostaja ponudba domačih češenj raznolika, pridelovalce pa je mogoče najti tudi na spletnem zemljevidu ponudnikov lokalne hrane Naša super hrana. »Z nakupom slovenskih češenj potrošniki podpirajo domače kmetijstvo, ohranjajo podeželje ter zmanjšujejo okoljski odtis transporta hrane, ob tem pa izbirajo sveže in kakovostno sezonsko sadje,« so navedli.

Sveže in polnega okusa

Slovenske češnje so cenjene predvsem zaradi svežine in polnega okusa. Ker ne potujejo na dolge razdalje, ohranijo čvrstost, več hranilnih snovi in izrazitejšo aromo. Na voljo je tudi pestra paleta sort, od svetlo rumenih do temno rdečih in skoraj črnih plodov, ki se razlikujejo po velikosti, strukturi in sladkobi.

Češnje so bogate z vitamini C, A in K, antioksidanti, vlakninami in kalijem. Bioaktivne snovi delujejo protivnetno in ugodno vplivajo na srce in ožilje, zaradi nizkega glikemičnega indeksa pa so primerne tudi za ljudi, ki pazijo na raven sladkorja v krvi. Prav zato veljajo za pomemben del uravnotežene prehrane, so še zapisali.