Spet zastoji na primorski avtocesti

Po burnem dogajanju v prejšnjem tednu je tudi na začetku novega pestro zlasti na primorski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastaja zastoj, za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Razdrto – Postojna, poroča prometnoinformacijski center.

Po prvih podatkih Policijske uprave Koper naj bi trčila kombi in tovorno vozilo. Pri tem se je začelo kaditi izpod pokrova motorja kombija, a je voznica s sopotnico požar pogasila, so sporočili s policije. Dodali so, da ogled kraja prometne nesreče še poteka. »Desni prometni pas je zaprt, promet poteka po levem pasu,« so navedli na PU Koper.

Zaradi nesreče je oviran promet tudi pred priključkom Dragomer proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda je od 10 do 15 minut. Na cesti Trzin – Ljubljana je zaradi nesreče oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani.

Trčila tovornjak in avtobus

Ob 10.22 se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno. Udeležen je bil avtobus s potniki, od katerih pa ni nihče poškodovan. Na kraju so policisti ugotovili, da sta 40-letni voznik tovornega vozila, državljan Srbije, in 45-letni državljan Francije, voznik avtobusa, peljala po delovni zapori v koloni, po desnem pasu, od Ravbarkomande proti Kopru. Pri izvozu Postojna je voznik tovornjaka ustavil, voznik avtobusa pa je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil vanj. Zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Zastoji:

Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil.

Na gorenjski avtocesti sta zastoja zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg en kilometer. Tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu.

Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje–Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri.

Delo na cesti:

Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in ob isti uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Predvidoma do 20. maja je zaprta cesta Zbilje–Vodice, pri Zapogah.