Ceste po državi spolzke, dež bo prešel v sneg

Ceste po državi so mokre, ponekod je zaradi nočnega deževja tudi snežna brozga. Kot poudarjajo na policiji, je pot ustavljanja v teh razmerah še bistveno daljša kot na običajni mokri cesti, nevarnost pa je zlasti v ovinkih in na klancih. Poledeneli so lahko tudi pločniki. Policisti voznike pozivajo k previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje, ustrezni varnostni razdalji in strpnosti. Svetujejo tudi izogibanje prehitevanju ter pazljivost na divjad, saj je ponekod tudi megla v pasovih. Previdnost svetujejo tudi pešcem.

Na pot prej kot običajno

Ker je zjutraj in dopoldne po večini Slovenije napovedano sneženje in se sneg ponekod že oprijema cestišč, zaradi nizkih temperatur pa je možna tudi poledica, na prometno-informacijskem centru za državne ceste svetujejo, da se vozniki na pot odpravijo prej kot običajno, vozijo previdno ter vožnjo prilagodijo razmeram na cestah.



Zaradi zimskih razmer so na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj in Jezersko obvezne verige. Cesti čez prelaz Vršič in Volče -Solarji sta zaprti.

Zastoji na štajerski avtocesti

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastajajo zastoji. Občasno zapirajo predore proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka-Železniki je pri Praprotnem promet urejen izmenično enosmerno. Nastajajo zastoji. Promet je oviran tudi na cesti Jesenice-Kranjska Gora pri Hrušici.



Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano ter na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani.

Sredi dneva sneg tudi v notranjosti

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Na območju Alp bo snežilo do dolin, drugod bo po nižinah sprva deževalo, dopoldne in sredi dneva pa bo dež tudi marsikje v notranjosti prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Padavine bodo popoldne slabele in do večera večinoma ponehale.



Jutri bo sprva oblačno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo.