Cestišča so spolzka, previdnost ni odveč

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je med Debelim Hribom in razcepom Malence proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Ceste so ponekod po Sloveniji mokre, zato naj vozniki prilagodijo vožnjo razmeram na cesti.



Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, in sicer na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani in od Grosupljega/vzhod proti Šmarju - Sap, na štajerski avtocesti pred Kompoljami proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani.







Skozi predor Karavanke bo nocoj in v noči na petek med 20. in 5. uro promet urejen izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom.