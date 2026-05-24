Četrta Janševa vlada lahko nastopi mandat že v začetku junija

Po petkovi izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade z 51 poslanskimi glasovi sledi v tem tednu predstavitev ministrske ekipe, ob koncu tedna pa bi se ministrski kandidati že lahko popredstavili pred matičnimi delovnimi telesi državnega zbora. Janša je napovedal, da bo njegova vlada zaprisegla v manj kot dveh tednih od njegove izvolitve.

Novi mandatar Janez Janša bo s koalicijskimi partnericami danes začel pogovore o kadrovskem razrezu in kandidatih za ministre 16. slovenske vlade. Bolj ali manj bodo to le še zadnji pogovori za nekatere resorje. Večino ministrskih kandidatov naj bi Janša že izbral, je slišati iz koalicije. A ker oblikovanje vlade poteka nadzorovano in za dobro zaprtimi vrati, imena kandidatov ne uhajajo v javnost, da ne bi bili pod političnim in medijskim pritiskom.

Janša je po izvolitvi povedal, da imajo »nekaj glede načina delovanja koalicije utečenega iz prejšnjih koalicij«. Celotno ekipo, ki da bo delala za dobro prihodnosti Slovenije, pa naj bi po njegovih napovedih dobili v dveh tednih. Poleg petdesetih glasov poslancev, ki se jih je nadejal, je na tajnem glasovanju prejel še glas iz opozicije. V vseh treh opozicijskih strankah trdijo, da »prestopnik« ne prihaja iz njihovih vrst.

V tem tednu lahko pričakujemo vložitev liste ministrskih kandidatov. Glede na to, da so dvorane za njihovo predstavitev pred pristojnimi delovnimi telesi v DZ že rezervirane za konec tedna, je vložitev liste mogoče pričakovati v prvem delu tedna. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministrskih kandidatov, vsaka kandidatura na listi pa mora biti posebej obrazložena. A Janša z vložitvijo ne bo čakal do konca roka.

Kandidati se morajo predstaviti od tri do sedem dni po vložitvi predloga kandidatur. V koaliciji kroži ocena, da bi lahko bila četrta Janševa vlada imenovana že v prvem tednu junija. Po predstavitvi ministrskega kandidata predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah, predsedniku DZ in predsedniku vlade pošlje mnenje o kandidatu, ki ga je sprejelo delovno telo.

O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji državnega zbora tako, da glasujejo o celotni listi ministrskih kandidatov. Vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov. To določilo bi prišlo v poštev, če kateri od ministrskih kandidatov ali več njih ne bi prestalo zaslišanja v državnem zboru.

Z veliko zadržanosti nastop četrte vlade Janeza Janše pričakuje predsednica republike Nataša Pirc Musar. Skrbijo jo napovedane spremembe, povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije, ter neposreden spopad s sindikati. Hkrati pa je razkrila, da je bila ideja o tehničnem mandatarju podana s strani Roberta Goloba. To, da naj predlaga tehničnega mandatarja, ni bilo usklajeno niti z njo niti z Janšo.