FOTO:Četrtošolci in petošolci ponovno v šolskih klopeh

Maturante danes čaka pisanje eseja iz materinščine, ki bi ga sicer morali po prvotnem načrtu pisati 5. maja, a je bil datum zaradi epidemije covida-19 preložen. Po eseju se bodo lotili še druge pisne pole, ki je bila za danes predvidena že pred epidemijo.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Četrtošolci in petošolci se se po dveh mesecih in pol šolanja na daljavo danes v šolskih klopeh pridružili učencem prvega triletja in devetošolcem. Najmlajši so se v šole vrnili že pred dvema tednoma, učenci devetih razredov pa pred enim tednom. Učenci 6., 7. in 8. razredov bodo s šolanje na domu nadaljevali še danes in jutri in se v šolske stavbe vrnili v sredo.Delova fotografa sta ujela vrnitev četrtošolcev in petošolcev v šolske klopi po koronavirusnih »počitnicah«. Fotografije si lahko ogledate v fotogaleriji.V šolah bodo še naprej veljali splošni higienski ukrepi, oddelki v šolah in vrtcih pa se od danes ne bodo več delili. Po besedah, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, učencem med poukom ne bo treba nositi maske, učiteljem pa svetuje, naj jo nosijo.