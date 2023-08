Čevapčiče v Portorožu pečejo kljub občinski nejevolji

V nadaljevanju preberite:

Medobčinski inšpektorat, ki je v začetku poletja prejel prijavo piranske občine in javnega komunalnega podjetja Okolje Piran zaradi postavitve kioska na gostinsko teraso sredi Portoroža – ta je namreč v občinski solasti – še ni končal dela. Medtem pa so novi najemniki začeli peči čevapčiče in podobne jedi, kar bodo počeli predvidoma do konca poletne sezone.

Na piranski občini in Okolju Piran, ki upravlja občinske lokale, nasprotujejo postavitvi kioska na skupne površine brez njihovega soglasja, zato so se obrnili na medobčinski inšpektorat, republiško gradbeno inšpekcijo in policijo. Objekt namreč po njihovem krni podobo kraja in je v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti. Tako so želeli preprečiti podobno prakso prisvajanja skupnih površin in nenadzorovanega širjenja v javni prostor.

