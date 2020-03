Čez mejo si podajajo vrečke z živili

Prehodov ni mogoče povsem preprečiti

V Trstu migranti prepuščeni cesti

»Mediji poročajo o masovni prisotnosti migrantov, ki se zbirajo na območju starega pristanišča, kjer jim humanitarni delavci zagotavljajo hrano in obleke. A to ni glavna težava! Katastrofa je, da ti ljudje nimajo kam iti,« je ogorčen Gianfranco Schiavone, predstavnik italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS. Kot je opozoril, gre za nehumano ravnanje oblasti, ki je migrantom, ki so prosilci za azil, zagotovila 80 ležišč v dormitorijih po mestu, ki pa jih morajo zjutraj zapustiti. »Ti ljudje so v razmerah epidemije koronavirusa čez dan prepuščeni cesti! Na to že dlje časa opozarjamo, a se ne zgodi nič,« je sporočil. Schiavone je podčrtal, da so tako prosilci za azil kot preostali ilegalni migranti v Trstu ves čas, le da so šele zaradi izrednih razmer »postali vidni«. »Če smo do zdaj opozarjali le na humanitarni problem, se je zdaj k temu zdaj pridružilo še zdravstveno tveganje«.

Betonske in druge ovire ter označbe, ki z izjemo nekaj »kontrolnih točk« zapirajo večino nekdanjih mejnih prehodov med Slovenijo in Italijo, je precej enostavno obiti. To kažejo številna opažanja domačinov, ki živijo v njihovi bližini. Potrjujejo pa jih tudi na policiji, kjer priznavajo, da se nedovoljeni prehodi meje dogajajo, a da 24-urnega nadzora ni mogoče zagotoviti. Meja, ki je spet vzniknila zaradi poskusa omejitve epidemije koronavirusa , je očitno prepustna.»Nova Gorica in Gorica sta praktično eno mesto, zato se občasno zgodi, da ljudje, kljub prepovedi, prečkajo mejo na prehodu na Erjavčevi ulici, čeprav je ta uradno zaprt. Dogaja se tudi, da si z ene na drugo stran meje podajajo vrečke z živili ali celo rezervne dele za stroje,« pripovedujeiz novogoriškega štaba civilne zaščite. Težave imajo tudi tisti Novogoričani, ki delajo v Italiji ali pa slovenski državljani, ki živijo na italijanski strani meje in morajo v službo v domovino. Odkar je Slovenija vzpostavila kontrolne točke za prehod v našo državo, se morajo odpeljati vse do Vrtojbe, da bi prečkali mejo. Na to sta vlado opozarjala tudi župana Nove Gorice in Gorice, a za zdaj brez uspeha.»Prav danes smo dobili odgovor ministrstva za notranje zadeve, da naši pobudi ne bodo ugodili. To je za nas precej nerodno, saj bi z vzpostavitvijo omejenega prehoda za točno določeno skupino ljudi imeli nadzor nad tem, kdo prehaja mejo, medtem ko se zdaj ta prečka nenadzorovano,« meni novogoriški župan. Po drugi strani pa jim je država prišla nasproti pri odprtju prehodov za kmete dvolastnike pri Solkanskem polju in v Brdih. »Na vseh teh prehodih je prisoten predstavnik civilne zaščite in moram poudariti, da se ni zgodila niti ena zloraba,« izpostavi. Na notranjem ministrstvu so svojo odločitev utemeljili s tem, da je Italija pač žarišče epidemije. Kot je omenil tudi predstavnik novogoriške civilne zaščite Vendramin, je v Novi Gorici ena znana okužba s koronavirusom, v italijanski Gorici pa 37.Da se nedovoljeni prehodi meje med Italijo in Slovenijo dogajajo tudi v Istri, je prav tako potrdiliz koprskega štaba civilne zaščite. Zaprte mejne prehode nadzorujejo občinski redarji in policisti. Na italijanski strani meje, kjer velja stroga karantena, pa območje pregledujejo njihovi varnostni organi.»Prehod je brez nadzora in z lahkoto se da z motorjem ali peš v Italijo in iz nje v Slovenijo po cigarete in bencin,« je pred dnevi zapisal uporabnik Facebooka in priložil fotografijo enega od maloobmejnih prehodov, kjer naj bi tudi po 30-krat dnevno odmikali ovire za nedovoljeno prečkanje. »Kljub postavitvi fizičnih ovir in ustrezne prometne signalizacije se dogaja, da posamezniki kršijo vladni odlok in državno mejo prehajajo izven kontrolnih točk. O tem smo prejeli do danes kar nekaj klicev in obvestil občanov,« navaja predstavnica koprske policijske upravePo njenih besedah policisti dnevno preverjajo dogajanje ob postavljenih cestnih zaporah na italijanski meji. »Dejstvo pa je, da je na vseh točkah, kjer je možno prehajati državno mejo, nemogoče zagotoviti policista 24 ur na dan,« je izpostavila. Pozvala je tudi občane, ki opazijo kršitve, naj o tem obvestijo policiste na interventno številko 113, ne pa, da zgolj to objavijo na družbenih omrežjih.