Čez pol leta sekcijski radarji na naših avtocestah

V nadaljevanju preberite:

Sistem sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega omrežja bi moral zaživeti v drugi polovici tega leta, a se to ne bo zgodilo. V Darsu namreč pravijo, da bo začel delovati konec marca prihodnje leto, ponudnik opreme ostaja podjetje Intermatic. »Vendar je proizvajalec Macq (gre za belgijsko podjetje, op. a.) trenutno še v postopku vnovične pridobitve certifikata skladnosti merilnika z zahtevami Urada RS za meroslovje,« pojasnjujejo. Kako in kje bodo merili hitrost na avtocestnih odsekih in zakaj zgolj v eno smer?