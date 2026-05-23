Cigler Kralj o opoziciji na Odmevih: »Šli so na pregovorno slovensko favšijo«

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je sinoči v oddaji Odmevi komentiral politične razmere po glasovanju v državnem zboru. Dejal je, da je eden od glasov za koalicijo Janeza Janše najverjetneje prišel iz opozicijskih vrst. Po njegovih besedah naj bi posamezni opozicijski poslanec ocenil, da koalicijska pogodba in predstavljeni razvojni ukrepi pomenijo »vrnitev Slovenije na pravo pot«.

V oddajo so bile sicer povabljene vse tri koalicijske stranke, vključno s SDS in Demokrati. Voditeljica je podpisnikom koalicijske pogodbe očitala, da so delovali stran od oči volivcev. Cigler Kralj je na to dejal, da so bili po neuspešnem poskusu oblikovanja vlade pod vodstvom Roberta Goloba prisotni politični pritiski na posamezne poslance, zato naj bi želeli zaščititi proces pogajanj in usklajevanja koalicijske pogodbe.

Cigler Kralj se sicer ni želel opredeliti do možnosti svojega vstopa v vlado kot minister za demografijo, socialne zadeve in družino, poudaril pa je, da so bili dosedanji pogovori osredotočeni predvsem na pripravo razvojnega zakona in koalicijske pogodbe.

Nova koalicija naj bi zagotovila povečanje prihodkov

Del pogovora je bil namenjen tudi kritikam interventnega zakona, proti kateremu sindikati zbirajo podpise. Glede na včeraj objavljeno javnomnenjsko raziskavo zakon uživa nizko podporo med državljani. Cigler Kralj je kritike zavrnil in dejal, da ne ve za raziskavo. »Očitno so, lahko rečem, levi aktivisti, levi politični aktivisti pod krinko sindikalizma, nevladnikov in tako naprej, uspeli s svojimi manipulacijami, tudi lažmi, neresnicami, kjer so brezsramno tudi zlorabili, po našem mnenju, nevtralni univerzitetni in šolski prostor,« se je odzval Cigler Kralj in dodal, da so v opoziciji »šli na pregovorno slovensko favšijo«, ko so dejali, da gre za »zakon za bogate«.

Vodja poslanske skupine NSi je ob tem zagovarjal gospodarsko usmeritev nove koalicije. Napovedal je »razumne davke«, razbremenitev osnovnih življenjskih stroškov ter večjo podporo podjetništvu in obrti. Kritičen je bil do prejšnje vlade zaradi povečanja javne porabe in posledic plačne reforme, za katero meni, da je povzročila veliko proračunsko breme. Ob opozorilih iz Bruslja glede višje inflacije in nižje gospodarske rasti je zatrdil, da ima nova koalicija pripravljene izračune in ukrepe za povečanje prihodkov v javno blagajno predvsem prek večje gospodarske aktivnosti.

Cigler Kralj je petkove proteste s črno kocko na Trgu Republike označil za »obupane poskuse« poraženega političnega pola in poudaril, da nova koalicija kljub kritikam namerava nadaljevati z oblikovanjem vlade in izvajanjem napovedanih reform.