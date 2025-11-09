Cilj do nič smrti v prometu je dosegljiv, a ne preprosto

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji postaja promet največji vir toplogrednih plinov in tudi delcev, po drugi strani pa v prometnih nesrečah ljudje tudi umirajo. Še sindikat policistov je ob pošiljanju več policistov na Dolenjsko pikro zapisal, da je zaradi zelo slabega stanja na področju prometne varnosti že zdaj 25 več smrtnih žrtev kot v preteklem letu. Ob tem se vrstijo pritožbe o pogosto neznosni gneči in pomanjkanju parkirišč. V študijah in uradnih podatkih je odgovor na več težav učinkovit javni potniški promet, ne le elektrifikacija sedanjega prometa.

Evropska komisija je včeraj sprejela celovit prometni sveženj. Pospešiti namerava uvajanje evropskega železniškega omrežja za visoke hitrosti.