Vrtovec: Cilj je širitev avtocest v šest pasov

Slovenija mora čim prej zmanjšati zaostanek na področju infrastrukture ter nadomestiti desetletne zamude pri cestah in železnici velikih hitrosti. To je poudaril infrastrukturni minister Jernej Vrtovec na 17. kongresu o prometu in prometni infrastrukturi 700 udeležencem kongresa v Portorožu v organizaciji Združenja za promet in prometno infrastrukturo Slovenije. Na kongresu so se zavzeli za čimprejšnjo spremembo štiripasovne ceste med Mariborom in Koprom v šestpasovnico, za pripravo projektov »Zakonodajo, s katero bo Slovenija lažje pospešila umeščanje infrastrukture v prostor, lahko sprejme samo desna vlada. Saj si hitrejše sprejemanje prostorskih aktov želijo tudi leve stranke, vendar si tega ne morejo privoščiti, ker so preveč odvisne od nevladnih organizacij. Meni pa je za civilne ...