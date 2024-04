Cilj SLS najmanj en mandat, nato vrnitev v domači parlament

Z besedami »verjetno je lista med doslej znanimi listami najbolj vključujoča, zato lahko najbolj kompetentno naslavlja probleme ljudi« je predsednik SLS Marko Balažic predstavil njihovo samostojno listo. Doslej so bili uspešni sicer le na skupnih listah – ali s SDS ali NSi. »V stanju, kjer smo danes, se je bilo treba odpirati,« pa je Balažic odgovoril na vprašanje, zakaj po dveh mandatih v evropskem parlamentu ni nosilec liste evropski poslanec Franc Bogovič, pač pa profesor na ljubljanski fakulteti za strojništvo Peter Gregorčič.

Poleg njiju dveh bodo na listi sicer še odvetnica in profesorica na evropski pravni fakulteti Sara Ahlin Doljak, podjetnica in kulturnica Mija Aleš, nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič, raziskovalka Nina Strah pa člana podmladka Kaja Galič in Aljaž Barlič ter Balažic, ki bo uvrščen na zadnje mesto na listi. Vrstni red preostalih menda še ni povsem določen.

»Močna EU za vse« bo slogan v njihovi kampanji. Ciljajo na najmanj en mandat in nato na ponovno vrnitev tudi v domači parlament.