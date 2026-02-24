Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v zvezi z objavljenim prispevkom v časopisu Delo Cilj: vsaj polovica državljanov z visokošolsko izobrazbo, objavljenim 13. februarja 2026, in prispevkom z istim naslovom, objavljenim na spletni strani www.delo.si 13. februarja 2026, skladno z 68. in 69. členom Zakona o medijih zahteva objavo popravka na objavljene podatke v prispevku.

V prispevku je zapisano: Za to študijsko leto se v prvem prijavnem roku na šestnajst rednih študijskih programov ni vpisal nihče. Med njimi so, denimo, primerjalna književnost in literarna teorija na ljubljanski filozofski fakulteti, dvopredmetna smer prevajalstva slovenščina – nemščina, germanistika na mariborski filozofski fakulteti, geografija in dvopredmetna slovenistika na primorski univerzi ... Če se v posamezni študijski program ne vpiše noben študent, to ne pomeni, da tega programa ali fakultete ne bo več, odgovarjajo na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije: »Zakon o visokem šolstvu določa, da akreditacija študijskega programa preneha šele, če se program neprekinjeno ne izvaja sedem študijskih let zapored. Visokošolski zavodi torej začasno lahko ne izvajajo programa oziroma ga ohranijo 'v rezervi' brez posledic.«

Prikaz stanja vpisa na naš študijski program je netočen in zavajajoč. Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je – kot vsako leto – tudi v študijskem letu 2025/2026 razpisal dodiplomski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija, ki ima dve smeri: eno- in dvopredmetno. Kandidati so se v okviru razpisa za vpis prijavljali v treh rokih (prvem, drugem in v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest), pri čemer so v prijavo napisali največ tri želje (prvo, drugo in tretjo). V prvem prijavnem roku se na enopredmetno smer tega programa v okviru prve želje res ni prijavil noben kandidat, vendar je sklep, ki ste ga podali v članku, da se na enopredmetno smer tega študijskega programa v okviru prvega roka tudi ni nihče vpisal, napačen. Ne upošteva namreč dejstva, da so kandidati ta študijski program oziroma smer lahko navedli tudi v drugi ali tretji želji in bili v okviru teh želja tudi sprejeti in vpisani. Na enopredmetno smer tega študijskega programa so se v okviru prvega prijavnega roka vpisali trije kandidati, v okviru drugega pa še trije, skupaj šest. V članku nadalje sploh ni bila upoštevana dvopredmetna smer študijskega programa. V prvem prijavnem roku se je na to smer vpisalo 29 kandidatov, v drugem pa še devet. Skupno število vpisanih študentk in študentov na obeh smereh tega študijskega programa v študijskem letu 2025/2026 je 44.

O zanimanju za posamezen študijski program ni mogoče sklepati na podlagi izoliranega podatka o številu prijav v enem prijavnem roku ene od treh želja. Takšna selektivna interpretacija podatkov brez upoštevanja vseh prijavnih rokov, različnih izbir oziroma želja kandidatov in končnega števila vpisanih študentov ustvarja napačen vtis in vodi v zavajanje javnosti. Hkrati povzroča škodo Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter sami fakulteti.

Prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani