Ciljev pri uvajanju umetne inteligence ne dosegamo

V svežem poročilu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je slovensko gospodarstvo sicer izkazalo kot zelo odporno, a so za nadaljnjo rast nanizali štiri področja potrebnih dodatnih ukrepov. Med njimi se je znašla tudi uporaba umetne inteligence (UI). A Slovenija je po vlaganjih v umetno inteligencu povsem na repu Evropske unije.

Ob poročilu je OECD objavila še dodatno strokovno analizo Digitalni pregled Slovenije, našo državo pa je pod drobnogled vzelo tudi poročilo Evropske komisije (EK) o letnem pregledu uresničevanja ciljev digitalnega desetletja. »Ključni izziv ostajajo digitalne spretnosti prebivalstva, ki so še vedno zelo šibke,« je ugotovitve EK povzelo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo.