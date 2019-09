CIO leta 2019: vse v digitalno preobrazbo

Okrogla miza FOTO: Piqant Photography

Klod Kolaro FOTO: Piqant Photography

CIO konferenca, dogodek, ki vsako leto združuje slovenske menedžerje na vodilnih mestih v IT-panogi na globalni ravni, je letos gostil več kot 200 informacijskih (CIO), tehnoloških (CTO) in izvršnih (CEO) direktorjev ter drugih odločevalcev v podjetjih. Rdeča nit so bile digitalizacija in agilnost poslovanja ter digitalna preobrazba.Dogodek se je začel s podelitvijo prestižne nagrade CIO leta , ki jo je prejel Edmond Pajk, direktor sektorja za informacijsko tehnologijo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: »To je nagrada, ki je zame in sodelavce spodbuda za naprej in hkrati tudi priznanje za pravilnost usmeritev in dolgoletno strokovno delo na področju digitalne preobrazbe.«Sledila je podelitev nagrade za digitalno preobrazbo leta 2019 , ki jo je Bolnišnica Topolšica prejela za uspešno in popolno preobrazbo v digitalno podjetje. »Uspešna uvedba informacijske rešitve za zagotavljanje pravne veljavnosti zdravstvene dokumentacije v digitalni obliki je le odskočna deska za nadaljnji potek začrtane digitalne preobrazbe procesov v bolnišnici,« je pojasnil Marko Oberstar, pristojen za informatiko v Bolnišnici Topolšica, in dodal: »Nagrada je potrditev, da smo na pravi poti. Aktivnosti na področju digitalizacije poslovanja bolnišnice bomo nadaljevali in se še bolj približati pacientu.«V konferenčnem delu so izkušeni predavatelji z udeleženci delili svoje poglede na temo spremenjene vloge informacijskih tehnologij in poslovne agilnosti., direktor oblačne arhitekture v podjetju Accenture, meni: »Poslovna agilnost ni nov trend, saj je v industriji že dlje časa, vse odkar je industrija poslovne programske opreme začela kazati, na kakšne načine se lahko stvari dela hitreje in bolje. Podjetja so te iste tehnike prevzela ne le za boljše rezultate v IT-okolju, temveč za nadgradnjo celotnega poslovanja. Na konferenci smo govorili predvsem o tem, na kakšen način lahko podjetja v Sloveniji preizkušajo različne tehnike in metode poslovanja, iskali odgovore na vprašanje, kako jih prilagoditi za naš trg. Dejstvo je, da se poslovna agilnost vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji.«, podpredsednik in generalni direktor podjetja Comtrade System Integration International, je v svojem predavanju govoril o vodenju v agilnih organizacijah: »Agilnost je drugačna, saj išče zanesljivost in dinamičnost hkrati. Namesto fizične ločenosti vodstva in zaposlenih agilni pristop posameznike, ki prispevajo k dodani vrednosti projekta, združuje v ekipe skupaj z vodjami. Ti se jim pridružijo, jim zagotavljajo informacije in razdeljujejo prednostne naloge.«Med bolj zanimive vsebine dogodka CIO leta vsekakor sodijo tudi predstavljeni izsledki povsem sveže raziskave z naslovom Razvoj digitalne transformacije v slovenskih podjetjih, ki jo je podjetje Comtrade izvedlo v sodelovanju s podjetjem Housing Co. Raziskavo je strokovno komentiral, in je bila uvod v okroglo mizo, s katero so dogodek zaključiliRaziskavo najdete na uradnem profilu podjetja Comtrade System Integration International na omrežju LinkedIn . Zagotovite pa si jo lahko z všečkanjem objave