Čipiranje mačk: obveznost, ki jo država že spreminja

Lani poleti je država z novelo zakona o zaščiti živali uvedla obvezno čipiranje vseh lastniških mačk. Lastnikom je bilo določeno prehodno obdobje, da do konca letošnjega leta poskrbijo za označitev in registracijo živali, obveznost pa naj bi v celoti začela veljati 1. januarja 2027. Toda še preden bi se nova ureditev sploh začela izvajati, jo država že namerava spreminjati. Po novem predlogu zakona bi bilo čipiranje obvezno le še ob prodaji, oddaji ali podaritvi mačke, za druge lastniške mačke pa prostovoljno. Lastniki so tako pred iztekom roka znova v negotovosti: naj mačke čipirajo ali naj počakajo na spremembe? Na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) smo naslovili vprašanje, ali naj lastniki mačke čipirajo ali naj počakajo na napovedano spremembo zakona o ...