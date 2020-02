»Zloraba je vedno mogoča, a bolj nevarna, če si jo privošči oblast«

Direktor Sove Rajko Kozmelj je za Delo zanikal informacije, ki so jih objavili nekateri mediji, da odhaja s položaja prvega moža obveščevalcev. »Do zadnjega dneva podpore predsednika vlade bom delal z enakim tempom,« pravi Kozmelj.



Kozmelj: Politika zlorablja svojo nadzorstveno funkcijo

Glede dogajanja okoli Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) smo se pogovarjali tudi s. Ta je vodil parlamentarno komisijo za poslovnik, ko so nastajali dokumenti o delovanju Knovs, v kateri ima večino opozicija. Opozarja, da sama sestava Knovsa ni težava.»To je jasno, da je nadzor v rokah opozicije, saj so zlorabe po definiciji možne na strani oblasti in ne opozicije. Opozicija mora nadzorovati oblast, ki ima več možnosti, tako na primer na področju kadrovanja, na področju oblikovanja predpisov … Pri oblikovanju rešitev smo se naslonili takrat na nemško ureditev,« se spominja.Pri oblikovanju niso razmišljali o morebitnih zlorabah Knovsa v politične namene. »Zloraba je vedno mogoča. Ampak, kot rečeno, zloraba je vedno bolj nevarna, če si jo privošči oblast in ne opozicija. Na načelni ravni ureditev ni sporna, če se pa stvari v praksi zlorabljajo, je oblast tista, ki mora znati ravnati tako, da zlorabe prepreči in da javnosti pokaže kaj je zloraba in kaj ni,« dodaja. nedavnem intervjuju za Sobotno prilogo je direktor Soveocenil, da se Knovs očitno zlorablja za politične namene. Sam nadzor nad delom obveščevalnih služb pa da ni dovolj strokoven. »Pri nadzoru so nujne strokovne kompetence. Tudi med neformalnimi deli nadzorov Knovsa pri nas smo se že večkrat pogovarjali o tej potrebi. Politični nadzor pa se, to je zame zdaj očitno, zlorablja. Že ob več priložnostih sem izpostavil nujnost nadzora, ki bi ga opravljalo neodvisno in strokovno tehnično telo, v katerem bi bili izkušeni in visoko usposobljeni strokovnjaki s posameznih tehničnih in drugih področij kot npr. varstva človekovih pravic in svoboščin. Zavedati se je treba, da je tehnološki napredek zadnjih let tolikšen, da sta razumevanje in nadziranje ukrepov, ki se izvajajo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, možni le, če tisti, ki nadzira, ve, kaj gleda in kaj vidi, kateri digitalni procesi potekajo s pomočjo naprav, ki se jih pokaže nadzornikom ... V agenciji si želimo strokovnega nadzora, s tem političnega nadzora seveda ne izključujem. Poudariti pa želim, da je kompetentnost pri nadzoru ključna,« je poudaril.