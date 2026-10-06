Civilna družba kot ščit za politične kalkulacije opozicije

Prejšnji teden smo pisali o vlogi opozicijskih strank v predreferendumski kampanji za tri posvetovalne referendume in naknadni zakonodajni referendum. Poročali smo, da je politična taktika opozicijskih strank, da pobudo v vseh referendumskih kampanjah prepuščajo civilni družbi, v primeru interventnega zakona pa sindikatom.

Ocena namreč je, da je mogoče generirati večje nasprotovanje zakonom vlade Janeza Janše, če so v ospredju nestrankarske organizacije, opozicijske stranke pa jim iz ozadja pomagajo z logistiko in svojimi kadri.

»Če je ugotovitev dovolj natančna, se razmerje odgovornosti nevarno obrača, saj izvoljeni predstavniki čakajo, da bodo državljani izpeljali odpor, ki bi ga morali predvsem sami politično artikulirati in voditi. Vzeto zares je potemtakem civilna družba s sindikati vred porinjena v položaj, ko je postala pomožna infrastruktura demokracije, kjer je opozicija postala njen previdni uporabnik,« je razmerje med opozicijskimi strankami na eni strani ter civilno družbo in sindikati na drugi, analiziral filozof in medijski kritik dr. Boris Vezjak.

Spomnil je na ocene opozicijskih voditeljev iz prejšnjega tedna, ko so podali skupen apel volivcem, da na superreferendumsko nedeljo glasujejo »4 krat proti«. Predsednik Svobode Robert Golob je govoril o zadnji priložnosti za zaustavitev zdrsa v politično diktaturo, sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa je opozarjala na avtoritarno vladanje, represijo in hegemonijo nad družbenimi podsistemi.

Kdo vodi upor proti Janši

»Tako alarmantne ocene stanja poglabljajo začetno dilemo. Je možno, da voditelji uporabljajo pretežke besede za nevarnost, ki je sami ne jemljejo tako resno, ali pa nevarnost zelo dobro razumejo, vendar so pri njenem preprečevanju pripravljeni žrtvovati manj, kot pričakujejo od drugih?« se sprašuje Vezjak. Ob tem pa izpostavi etično dilemo – kako naj od ljudi zahtevaš, da se mobilizirajo zaradi zadnje priložnosti za demokracijo, sam pa ob tem preračunavaš, kaj ti koristi v tem hipu in katero bitko bi bilo bolje prihraniti za pozneje.

»Če verjameš, da z Janezom Janšo drsimo v diktaturo, potem je nujno zavihati rokave in ne potiskati drugih v ospredje, da bi lahko sam varno stal v ozadju.«

Če v ozadju takšne razporeditve vlog res stoji presoja, da so strankarski obrazi premalo prepričljivi in da bodo nestrankarske organizacije lažje nagovorile javnost, potem mora opozicija odgovoriti tudi na vprašanje, tako Vezjak, kako je izgubila zaupanje, zaradi katerega naj bi bilo njeno javno nastopanje celo ovira za uspeh skupne kampanje.

Janez Janša

Po njegovo posebej cinično deluje, »če civilna družba v tem procesu deluje kot nekakšen politični ščit, za katerim bi strankarski voditelji ohranjali svoj ugled in možnosti za prihodnje volilne manevre, medtem ko bi se organizacije, ki jih oblast že obravnava kot nasprotnike, morale izpostaviti še intenzivnejšemu pritisku, če demonizacije ljudi, kot so Nika Kovač, Jaša Jenull in Filip Dobranić, niti ne omenjam«. Ker so opozorila o avtoritarnosti upravičena, bi to pomenilo, da se glavno breme odpora nalaga prav tistim, ki imajo za svojo zaščito manj institucionalnih možnosti.

Če izvoljena opozicija nima volje, moči ali zaupanja, da bi vodila takšen boj, takšno priznanje kaže na oslabeli politični sistem, kjer so državljani strankam že podelili mandat. Poslanci imajo dostop do informacij, parlamentarnih postopkov, strokovnih služb, organizacijskih mrež, predvsem pa imajo denar.