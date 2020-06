Civilna iniciativa kritična do rekonstrukcije portoroškega pomola

Pomol pred rekonstrukcijo. FOTO: Romana Kačič

Pomol bodo v dolžino podvojili

Piran - »Upoštevali bomo nekatere pripombe civilne iniciative, vendar naj opozorim, da gre za vmesno fazo gradnje, iz katere še ni mogoče sklepati na končno podobo rekonstruiranega pomola, ki bo na vrhu obložen s starimi kamni,« je dejal, dekan Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. V piranski civilni iniciativi so kljub temu zaskrbljeni, saj menijo, da gre za neustrezen odnos do arhitekturne dediščine.»Da gre za slabo opravljeno delo, je vidno že s prostim očesom,« trdi, po izobrazbi krajinska arhitektka, sicer pa članica piranske civilne iniciative, ki je opozorila na rekonstrukcijo portoroškega pomola. Ta se nahaja v bližini stavbe fakultetnega oddelka za pomorstvo in portoroškega centra vodnih športov, tik ob plažni promenadi. Investitorja sta Fakulteta za pomorstvo in promet in Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. »Žal nimamo še vseh papirjev, za katere smo prosili, a že gradbena dokumentacija, ki smo jo prejeli, kaže na neusklajenost z izvedbo,« je prepričana sogovornica. Opozorila je predvsem na različno višino kamnov, ki po novem obdajajo pomol.»Dejstvo je, da gre za več kot sto let star kamnit pomol, četudi ni uvrščen v register kulturne dediščine. Potem ko smo zaman opozarjali na neprimerno obnovo v piranskem mandraču, smo vendarle doživeli korektno obnovo carinskega pomola, zdaj pa se je slaba praksa ponovila,« meni. Kot je podčrtala, rekonstrukcija pomeni gradnjo istih dimenzij, kot je bila prvotna, ob tem pa je potrebno uporabiti tudi isto tehniko in material, česar v primeru portoroškega pomola investitorki nista upoštevali. Poleg tega se ji zdi nezaslišano, da so se del lotili ne da bi pri tem sodeloval strokovnjak za kamen. »Očitno je tudi, da se pomol poseda, a tega med rekonstrukcijo sploh niso popravili,« je obenem kritičen predstavnik iniciativePeter Vidmar, dekan Fakultete za pomorstvo in promet, je pojasnil, da so se del lotili ob pridobitvi vseh soglasij. Naknadno bodo na predlog iniciative uskladili velikost dodanih kamnov. Po njegovih besedah so morali pomol zvišati za 15 centimetrov zaradi poplavljanja, prav tako pa so ga pri koncu še višinsko uskladili s podaljškom, ki ga bodo še zgradili. »To je razlog, da se proti koncu pomol rahlo dvigne, a ko bodo z deli končali, to ne bo več opazno in bo površina ravna,« je zagotovil. Z rekonstrukcijo nameravajo končati do konca meseca. Vrednost del pa so ocenili na 200.000 evrov. Glede na to, da je pomol v občinski lasti, so morali v dogovoru z občino za služnost plačati še 80.000 evrov, kolikor bo znašala prihodnja naložba v dva valobrana pred centrom vodnih športov (ta bo zgradila občina).Staremu avstroogrskemu pomolu, ki je dolg približno 30 metrov, pa bodo v prihodnjih mesecih »pripeli« še enkrat tolikšen podaljšek, ki bo služil šolajočim se pomorščakom. Na tem novem delu, ki bo ograjen, bodo namestili tri šolske reševalne čolne, ki bodo pripeti na dvižne mehanizme. Dijaki in študentje bodo na njih vadili, kako se spušča čolne z ladje v vodo. Skupna vrednost naložbe, ki naj bi jo izvedli do konca leta, znaša 1,5 milijona evrov.