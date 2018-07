Civilna iniciativa proti odbojki na mivki

Se temu reče pozidava ali rekreacija? Različni pogledi na isti rt. FOTO: Boris Šuligoj



Seča – Ali je gradnja igrišča za odbojko na mivki črna in neprimerna gradnja na rtu Seča ali pa je nekaj, kar si večina občanov želi: dolgo obljubljan in urejen športni park? Po mnenju zastopnika Društva za zaščito Seče in solin Pompa Borisa Cepudra gre za še eno prikrito obliko pozidave Seče, ki sodi na vplivno območje krajinskega parka Sečoveljske soline. V občinski upravi in Športnem društvu Piran očitkom odločno ugovarjajo.»To je nezakonita gradnja, zaradi katere bom ovadil načelnika upravne enote Piran Ivana Seljaka, ki je zavrgel zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za zgrajeno odbojkarsko igrišče na Seči. To sploh ni enostaven objekt, saj so morali izkopati približno 500 kubičnih metrov zemlje in zgraditi betonski robnik, visok 75 in širok 25 centimetrov, ter komunalno infrastrukturo (vodovod in elektriko). Le kako je mogoče to šteti za enostaven objekt! Poleg tega gre za vplivno območje krajinskega parka. Športna igrišča so samo krinka, ker želijo za povezane vplivneže zgraditi gostinski paviljon in si postopoma prizadevajo še bolj pozidati Sečo,« je prepričan Cepuder. Kot pravi, se v njihovem društvu proti temu že dolgo borijo. »Kljub temu je upravna enota izdala več spornih gradbenih dovoljenj na tem območju, kar je v nasprotju z zakonom o ohranjanju narave,« je ogorčen pravnik Boris Cepuder, ki vodi tudi območje starega škvera približno 200 metrov stran od igrišča.Vodja odbojkarske sekcije pri ŠD Piran Bogdan Pajekje pojasnil, da se njihovo društvo že več kot dve leti trudi priti do dveh igrišč za odbojko na mivki na tem območju. Zato so predlagali spremembo prostorskega načrta. Po veljavnem je to območje stavbno zemljišče, namenska raba pa je šport, rekreacija, turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti. Na tem območju so predvideni štirje plažni objekti: sanitarije in garderobe, gostinski lokal, objekta za piknike, otroški bazen, igrišča za odbojko na mivki. »Upamo, da bodo čim prej uredili še kolesarsko stezo, saj zdaj kolesarji uporabljajo površine za pešce, in pomole za v morje,« je dejal Pajek. Letos so od zavoda za kulturno dediščino dobili kulturnovarstveno soglasje za dve igrišči in zaprosili za gradbeno dovoljenje na upravno enoto. Tam so vlogo zavrgli, ker gre za igrišče, ki je s 616 kvadratnimi metri manjše od 1000 kvadratnih metrov, in torej za enostaven objekt. Pajek je še pojasnil, da bi objekt po projektu stal 66.515 evrov, vendar so dela opravili udarniško in s pomočjo članov društva, ki jim bo igrišče primarno tudi namenjeno. Ko ne bo zasedeno, bo brezplačno na voljo tudi za vse druge.Odkar so zgradili pešpot in delno uredili območje nekaj desetletij starega nasutja, je rt Seča postal najbolj priljubljena lucijska rekreacijska površina, zato ima zamisel o športnem parku v kraju veliko podpornikov. Kljub temu je Cepuder podal vlogo upravni enoti z zahtevo za obnovo postopka: »Upravni organ sem obvestil, mislim, da bi morali zdaj državni uradniki po uradni dolžnosti obvestiti inšpekcijo in ustaviti dela,« je povedal Cepuder.