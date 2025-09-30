Civilni brezpilotni letalniki postajajo resna nadloga

V nadaljevanju preberite:

Danska je po več incidentih v nedeljo uvedla popolno prepoved civilnih letov dronov. Prepoved bo veljala do petka, saj København v tem tednu gosti vrh Evropske unije, zato želijo oblasti zagotoviti čim višjo raven varnosti ob prisotnosti številnih evropskih voditeljev. Civilni brezpilotni letalniki so tudi med Slovenci vse bolj priljubljena igrača, to pa pristojnim za zagotavljanje varnosti v zračnem prostoru povzroča velike težave.

Da je to resen izziv, lahko ugotovite tudi na spletni strani javne agencije za civilno letalstvo, na kateri obiskovalce povabijo k spletni registraciji operaterjev brezpilotnih letalnikov ter k spletnemu usposabljanju in izpitu za pilote na daljavo. V Sloveniji je 8836 registriranih operaterjev brezpilotnih zrakoplovov, od tega je usposobljenih pilotov na daljavo 7075.