Član posadke s temperaturo, ustavili tanker

»Zaustavili smo tanker zaradi informacij poveljnika, da ima član posadke bolečine v trebuhu in zvišano temperaturo,« je potrdil direktor pomorske uprave Jadran Klinec. To je v skladu z navodili, ki so jih sprejeli za zaščito pred širjenjem epidemije koronavirusa. Po informacijah Primorskih novic je ladja priplula iz ruskega pristanišča Novorosisk.



Po sogovornikovih besedah so takoj obvestili Luko Koper in dežurnega epidemiologa Borisa Kopiloviča, ki je sum na koronavirus pri bolniku na ladji ovrgel in tanker je lahko vplul v koprsko pristanišče.