Človek ne jezi se ima podobo svastike

Angležem so že sporočili žalostno novico

Da se ne bi več jezili: tako je videti dodelana različica igre Človek ne jezi se. Foto Arhiv Občina Trbovlje

Trbovlje – Ko se je občina Trbovlje predzadnji dan počitnic na svojem profilu na facebooku pohvalila, kaj vse so čez poletje postorili, da bo Osnovna šola Ivana Cankarja otroke pričakala v novi podobi, niso slutili, da bo prav ta podoba že prvi teden postala predmet splošnega zgražanja. Talna žgana »dekoracija« igrice Človek ne jezi se ima namreč podobo – svastike.Skoraj kot zlovešča napoved se berejo verzi, ki so si jih za prvi šolski dan v dobrodošlico malim prišlekom na OŠ Ivana Cankarja, tej najstarejši šolski ustanovi v Trbovljah, izposodili pri: »Ne glej v tla, v žalost, v obup. Poglej v jutro, poglej v dan, tam je pot.«Je mogoče, da ponesrečene »dekoracije« ni opazil nihče od pristojnih – ne predstavnik investitorice, občine Trbovlje, ne izvajalec in ne projektant? V njej so svastiko po neuradnih informacijah prvi prepoznali trboveljski uporabniki facebooka.Občina Trbovlje je projekt naročila pri domačem podjetju IBT SPI. Predmet naročila je bila ureditev dotrajanega igrišča in dvorišča za OŠ Ivana Cankarja ter zaris talnih iger. Prenova celotnega igrišča in dvorišča, od novih tlakovcev, novega asfaltiranega igrišča, klopi, talnih iger … je stala približno 95.000 evrov, na portalu javnih naročil pa je bil izbran izvajalec, ki je podal najugodnejšo ponudbo. Prokurist družbe IBT SPIna telefon ni dosegljiv.Dobavitelj talnih iger je podjetje Eko igrala, so na naša vprašanja odgovorili v kabinetu županje Jasne Gabrič s pripisom, da so ista vprašanja pripravili tudi za drug medij. Te talne igre izdelujejo v Angliji že več let, se branijo na občini in dodajajo, da doslej »v tej igri še nihče ni videl političnih simbolov«. Zaradi vprašanj in pritiskov javnosti je občina stopila v stik z dobaviteljem talnih iger. Trboveljski uradniki so dobavitelju »razložili, da nekateri očitno v tej talni igri vidijo politični simbol, dobavitelj – Eko igrala – pa je že stopil v stik s proizvajalcem v Angliji in jim sporočil, da v Trbovljah nekateri vidite v tej talni igri svastiko«. Na občini nimajo podatka, ali se bo proizvajalec morda odločil, da v prihodnosti spremeni zasnovo igre.Ker je bil namen občine, pravijo, le ureditev igrišča za otroke, bodo ponesrečeno dekoracijo »dodelali«, da ne bo več spominjala na svastiko.Očitno so jo na prvi šolski dan spregledali tudi povabljenci, ki so prejšnji ponedeljek prišli na slovesni ogled najnovejše šolske pridobitve, med njimi županja Jasna Gabrič, predsednik sveta Fundacije za šport Aleš Remih ter predstavniki organizacij in podjetij, ki so bila vključena v sanacijo igrišča.