Človekove pravice se začnejo v soseski, kjer živimo

V projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki zanje in druge ranljive skupine izboljšuje dostopnost in mobilnost, je vključenih že 129 občin in več kot 1,7 milijona prebivalcev, kar pomeni več kot 80 odstotkov države. V 11 letih so popisali več kot 100.000 objektov in 4500 parkirišč. Razvijajo nove rešitve, tudi s pomočjo umetne inteligence, ter digitalizirajo procese.

Geodetski inštitut je prejšnji mesec na Dunaju za ta projekt, ki je pomemben korak k bolj dostopnemu in vključujočemu prostoru za vse, prejel Zero Project Award 2026, eno od najuglednejših globalnih priznanj na področju inovativnih rešitev izboljšanja življenja ljudi z invalidnostjo. GIS se ukvarja s popisom ovir v zunanjem urbanem okolju mest in naselij, ki vključuje urbane predele mest in naselij, kot so avtobusne postaje, pločniki, klančine, parkirna mesta, križišča, javne dostopne sanitarije itd. Naleteli so na 10.000 fizičnih ovir.