Covid-19 ali gripa? Težko bo razlikovati

Nujne bodo mikrobiološke preiskave

Vse več cepljenih nosečnic

Med kronične bolnike, ki so upravičeni do brezplačnega cepljenja, sodijo posamezniki s kroničnimi bolezni obtočil, dihal, sečil in jeter, bolniki, ki imajo metabolne bolezni, nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv, in otroci, ki se dlje časa zdravijo s salicilati.

Ljubljana – Čeprav je do oktobra, ko bomo v državi predvidoma začeli cepljenje proti gripi, ki pomeni veliko grožnjo javnemu zdravstvu, še daleč, strokovnjaki že zdaj poudarjajo, da bo zaradi epidemije novega koronavirusa to letos pomembnejše kot kdaj prej.»Infektologi prav gotovo svetujemo cepljenje proti gripi, saj bomo tako zmanjšali število bolnikov, ki bodo jeseni potrebovali zdravstveno obravnavo. S tem bomo lahko ohranili tudi ustrezno kakovost obravnave,« meni dr. Bojana Beović, vodja strokovne komisije za covid-19 pri ministrstvu za zdravje.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da bodo v sezoni 2020/2021 enako kot v pretekli cepili s štirivalentnim cepivom proti gripi. Na voljo bo cepivo istega proizvajalca iz Francije. Program cepljenja bodo izvajali izbrani osebni in drugi zdravniki, predvidoma tudi območne enote NIJZ.»Cena cepiva bo ostala enaka lanski, tako da bo najverjetneje znašala štirinajst evrov. Cepljenje bo brezplačno za rizične skupine: kronične bolnike, starejše od 65 let, nosečnice, izjemno debele in predvidoma tudi za majhne otroke, stare od 6 do 23 mesecev,« so povedali na NIJZ. Zaradi pomembnosti cepljenja proti gripi med pandemijo bolezni covid-19 bo NIJZ tokrat še posebno pozornost namenil ozaveščanju javnosti, zlasti rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.Dr. Bojana Beović pove, da je cepljenje proti gripi predvsem pri starejših ljudeh slabo učinkovito, a lahko kljub temu zmanjša smrtnost zaradi gripe pa tudi potrebo po sprejemu v bolnišnico, kar je po njenem prav tako pomembno. Na vprašanje, kako zaradi podobnih simptomov razlikovati med gripo in covidom-19, odgovarja: »Razlikovanje bo zelo težavno, potrebna bo mikrobiološka preiskava. Cepljenje proti gripi je premalo učinkovito, da bi lahko pri cepljenih bolnikih izključili možnost gripe.«Precepljenost proti gripi je v Sloveniji izredno slaba. »V številnih evropskih državah je bila na primer po podatkih Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni v sezoni 2016/17 precepljenost več kot 50-odstotna, v Sloveniji pa manj kot desetodstotna,« pove Beovićeva.V sezoni 2019/2020 se je v Sloveniji proti gripi cepilo 142.842 ljudi. Največ v ljubljanski zdravstveni regiji (31.213), sledila sta Maribor (13.596) in Celje (11.001). Po podatkih NIJZ se je njihov delež v sezoni 2019/2020 v primerjavi s sezono prej povečal. »Proti gripi se je cepilo 6,8 odstotka slovenskega prebivalstva, sezono prej pa 4,5 odstotka. Povečal se je tudi delež cepljenih v starostni skupini 65 let in več in je znašal 18,8 odstotka, prejšnjo sezono pa 12,9 odstotka,« so pojasnili na NIJZ.Prav tako se povečuje število cepljenih nosečnic. V zadnji sezoni se jih je proti gripi cepilo 716, sezono prej le 372. Na NIJZ se zavedajo, da je pomembno ozaveščanje laične in strokovne javnosti o pomenu cepljenja, po njihovem pa k dvigu precepljenosti proti gripi še vedno premalo prispevajo zdravstveni delavci s svojim zgledom, saj je delež cepljenih v tej skupini še vedno majhen. V zadnji sezoni se jih je proti gripi cepilo 7595, sezono prej 5794.