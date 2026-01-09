Požar, kot je bil v Crans Montani, bi se lahko zgodil tudi pri nas

Tragedija v Crans Montani je ponovno razgalila strahotne posledice, ki jih lahko ima ogenj v zaprtem prostoru, ko se korak za korakom zanemarja požarna varnost. Ob vsakem takem dogodku – marca lani v Kočanih v Severni Makedoniji, kjer je umrlo 63 ljudi, in dober mesec prej tudi v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani, kjer so bila ogrožena življenja tamkajšnjih mladih stanovalcev – vzniknejo razprave o tem, kako je za varnost poskrbljeno pri nas.

Po požaru v ljubljanskem dijaškem domu so sicer opravili pregled skladnosti s predpisi. A to ni pregled, ki bi pokazal požarna tveganja, je opozoril ddr. Aleš Jug, vodja odseka za požarne raziskave in inovacije na Zavodu za gradbeništvo Slovenije.