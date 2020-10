Črna na Koroškem razglašena za ogroženo območje

Ogroženo območje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Danes je stopila v veljavo odredba ministra za zdravje, ki zaradi nalezljive bolezni covid-19 razglaša Črno na Koroškem za ogroženo območje. Odredba, ki je bila včeraj napovedana na vladni novinarski konferenci in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer pomeni, da bo občina, ki je razglašena za ogroženo območje, prejela strokovno pomoč, kadrovske okrepitve in zaščitna sredstva.Na včerajšnji vladni novinarski konferenci je premiero Črni na Koroškem dejal, da so »tam številke okuženih izjemno visoke, k sreči pa število tistih, ki so dejansko zboleli, ni visoko.« Pojasnil je, da razglasitev ogroženega območja pomeni predvsem to, da imata ministra za zdravje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na območju formalne pristojnosti za prerazporejanje kapacitet.Ogroženo območje zaradi nalezljive bolezni lahko na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih razglasi minister za zdravje. Za okuženo območje velja območje, na katerem je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem so možnosti za njeno širjenje ali območje na katero se lahko prenese nalezljiva bolezen z okuženega območja in na katerem so možnosti za širjenje okužbe.Danes se je na delovni obisk na Koroško odpravila tudi vlada . Medtem je koroško je Nemčija zaradi slabe epidemiološke slike že uvrstila na seznam nevarnih območji.