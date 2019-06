Črna statistika primorskih cest: letos umrlo že devet ljudi

Motoristi so med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu. FOTO: Guliver/getty Images



Kaj je skupnega tem nesrečam?

Na območju PU NG je letos umrlo že devet ljudi.

Stanje varnosti v cestnem prometu se je na območju Nove Gorice precej poslabšalo pri motoristih, je na tiskovni konferenci opozoril vodja Sektorja uniformirane policije PU NG»Statistično podatki o skupnem številu prometnih nesreč sicer ne kažejo pravega stanja, saj smo letos od 1. januarja do 19. junija obravnavali 373 prometnih nesreč, v enakem obdobju lani 371, leta 2017 pa 358 nesreč. V upadu so posledice glede lahkih telesnih poškodb. Žal pa se izrazito poslabšanje kaže v smrtnih žrtvah letošnjih prometnih nesreč, saj sta včerajšnji žrtvi nesreče v Trenti že letošnja osma in deveta na cestah na območju PU NG,« je opozoril Govekar.Od začetka letošnjega leta so smrtne žrtve terjale nesreče na Tolminskem, pri Zelenem Gaju, nesreča pri Starem Selu, v kateri so umrli trije sopotniki in nesreča pri vasi trnovo, kjer sta zaradi nepravilnega prehitevanja umrla dva voznika motornega kolesa. V zadnji - včerajšnji - nesreči sta v naselju Soča umrla motorist in sopotnica, oba slovaška državljana Prav zato so policisti opozorili, da je potrebno dati velik poudarek motoristom, ki so med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu. Ceste na območju PU NG, še posebej v Zgornjem Posočju in na tako imenovani Keltiki (Tolmin-Želin-Idrija-Godovič) so vsakodnevno obremenjene z vozniki motornih koles. Tudi število nesreč, v katerih so udeleženi, izstopa . »Pripetilo se je 32 prometnih nesreč z udeležbo motoristov, trije vozniki in sopotnica so v nesreči umrli, štirje vozniki so bili hudo telesno poškodovani, 12 voznikov pa lažje,« pravi Govekar. Podatki, ki jih je navedel, negativno odstopajo od dolgoletnega statističnega povprečja, tako glede števila nesreč kot tudi posledice teh.Velikokrat so motoriste pred smrtjo rešile le »srečne okoliščine«. Govekar je na konferenci dodal, da k umirjanju prometa voznikov motornih koles gotovo »pozitivno« prispevajo trenutna gradbišča in občasne zapore s semaforji na večjih deloviščih med Želinom in Dolenjo Trebušo ter med Godovičem in Idrijo v Zali.Evgen Govekar pojasnjuje, da imajo aktualne prometne nesreče voznikov motornih koles nekaj skupnih značilnosti. »Vzroki so v veliki večini individualne napake voznikov, kot so nepravilna prehitevanja. Delež voznikov motornih koles, ki so tudi povzročitelji nesreč, se je letos povečal na 81 odstotkov. V veliki večini so udeleženci tuji državljani, največ nesreč se je zgodilo na relaciji Kobarid-Bovec-Trenta-Vršič.«V teh hujših nesrečah so motoristi vozili v skupinah, za katere veljajo določene posebnosti in načini vožnje. Posameznik je bolj kot na svojo vožnjo, pozoren na vožnjo oziroma manevre predhodnika. Če je prvi ali več voznikov v skupini namreč še uspešno zaključil manever prehitevanja, ni nujno, da lahko to varno storijo tudi ostali motoristi v skupini. Pridruži se lahko še utrujenost po večjem številu prevoženi kilometrov, ob vročini in seveda s tem povezan padec koncentracije.Ob tem novogoriški policisti dodajajo, da so relacije v Zgornjem Posočju v zadnjih petnajstih letih resnično postale magnet za domače in tuje motoriste. Gre za panoramsko turistično cesto, zahtevno konfiguracijo cest, ki so še posebej skozi dolino Trente dokaj ozke. Ob tem imajo v mislih skupine oziroma pare motoristov, ki skozi Posočje potujejo v smeri Jadrana in nazaj. Veliko pa je tudi dnevnih obiskovalcev Posočja, znotraj katerih pa se žal vse prevečkrat zaznava neodgovorne in objestne posameznike. Slednje se kaže v nekritičnih prehitevanjih, s tem ogrožanju ostalih udeležencev v cestnem prometu, prekoračitvah hitrosti tako v oziroma tudi izven naselij.»Najbrž gre v določenih primerih tudi za tekmovalnost, ki ne sodi na normalne ceste, ampak na motoristične dirkalne steze. Negativna posledica prekoračitev hitrosti in enormnega prometa motoristov skozi Posočje in Trento, je tudi hrup, ki je izredno moteč za prebivalce ob glavni cesti,« je opozoril Govekar.Ob tem je vse voznike v cestnem prometu pozval, naj vozijo strpno, v skladu s cestno prometnimi pravili, ter upoštevajo in spoštujejo druge udeležence v prometu.