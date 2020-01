Črnčec: Knovs deluje kot politična policija iz starih časov

Pred komisijo DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes stopil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, od katerega člani Knovsa pričakujejo pojasnila o zaposlovanju na Sovi. Pred začetkom seje je opoziciji očital, da skozi parlamentarno komisijo deluje kot »politična policija iz starih časov«.Črnčec je pred prihodom na sejo v izjavi medijem poudaril, da je zelo razočaran nad dogajanjem glede Knovsa. Po njegovih besedah se je predsednik komisije»pustil omrežiti in postati nekdo, ki je voden s strani največje opozicijske stranke«.Parlamentarni nadzor, ki ga opozicija izvaja skozi Knovs, je po njegovih besedah postal »po načinu in obliki delovanja podoben politični policiji iz starih časov«. Njen namen je destabilizacija nacionalnovarnostnega sistema, je prepričan Črnčec, ki je še dodal, da obstajajo zelo jasni indici o tem, da je prišlo do razkritja tajnih podatkov v eni prejšnji zgodbi, torej v zadevi arbitraža. »Vsa ta ravnanja seveda škodijo slovenskim nacionalnim interesom, kakor tudi obveščevalno-varnostnemu sistemu,« je poudaril.Glede zgodbe o zaposlitvi znanke premierjana Sovi pa je dejal, da so pristojni organi že podali svoje mnenje, sam pa nima ne pristojnosti ne odgovornosti, da bi ravnal v nasprotju s tem.Knovs namreč danes nadaljuje obravnavo glede nadzora nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Na sejo so danes povabili Črnčeca, medtem ko bo Šarec pred komisijo stopil v petek. Šarcu in Črnčecu so namreč očitali vplivanje pri zaposlitvi uslužbenke, sicer Šarčeve znanke.Po polemikah v javnosti glede zaposlitve Šarčeve znanke pa tudi glede sorodnice evropske poslanketer poizvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor nad zaposlitvijo več javnih uslužbencev in ugotovil nekaj kršitev. Izrekel je ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje, za razveljavitev sklenjenih pogodb pa ni bilo zakonskih pogojev. Sova je sicer nepravilnosti že odpravila, o čemer naj bi direktor agencijena zadnji seji že poročal članom Knovsa. Ta tema je hkrati tudi napela odnose med Knovsom in Sovo.