Črni oblaki nad Golobovo ministrico za javno upravo

Po tem, ko se še ni polegel prah v zvezi s službeno potjo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik in štirih sodelavk ministrstva na julijski forum o trajnostnem razvoju v New York, ki je stal 33.000 evrov, naj bi ministrica po poročanju Večera s spremembo pravil javnega razpisa inštitutu IPES, ki ga vodi njena nekdanja poslovna partnerica, omogočila pot do sofinanciranja projekta v vrednosti 300.000 evrov.

Med največjimi prejemniki sredstev na razpisu ministrstva za javno upravo za »krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic« je inštitut IPES (Inštitut za preučevanje spolov Maribor), ki ga vodi bivša poslovna partnerica ministrice Kaja Primorac. Skupaj z ministrico Ajanović Hovnik sta bili do sredine junija lani solastnici podjetja Smart Center.

Kmalu po imenovanju na ministrski položaj je svoj 50-odstotni delež prenesla na svojo mater Dragano Marjanović, direktorica družbe pa je postala Kaja Primorac. Podjetnica iz Maribora je razpisna sredstva dobila šele, ko naj bi ministrica Ajanović Hovnik 26. julija podpisala spremembo javnega razpisa svojega ministrstva.

Če se bo izkazalo, da so očitki na račun ministrice upravičeni, v Levici pričakujejo primeren odziv predsednika vlade.

Na ministrstvu za javno upravo zatrjujejo, da je postopek javnega razpisa v celoti vodila strokovna komisija, ministrica pa da ni sodelovala na nobeni stopnji odločanja ter nikoli ni bila v nikakršnem poslovnem odnosu s podjetjem IPES Maribor.

Tednik Mladina razkriva, da je nekdanje podjetje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik na omenjenem razpisu njenega ministrstva, ki je bil vreden 6,8 milijona evrov, kot svetovalni servis prijaviteljem obračunalo sedem odstotkov provizije. Časniku je uspelo ugotoviti, da je Kaja Primorac sodelovala pri kar štirih drugih uspešnih prijavah na omenjeni razpis ministrstva v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Za pripravo vloge pa Primorčeva računa sedem odstotkov zaprošenega zneska na razpisu.

Svoboda: Očitki tik pred zaključkom pogajanj

V največji vladni stranki za zdaj branijo svojo ministrico, ki sodi med ustanovitelje stranke, kakor tudi njene donatorje. Stranki sta z možem, ki jo je na lastne stroške spremljal v New Yorku, donirala 15.000 evrov. »Če je največji državni problem pot ministrice v New York za 6000 evrov, živimo v srečni državi,« je pred dnevi predsednik vlade Robert Golob branil svojo ministrico.

Sanja Ajanović Hovnik svoje delo opravlja odlično in ima v Gibanju Svoboda polno zaupanje, so nam sporočili iz stranke. »Očitke, ki so se – ne verjamemo, da po naključju – v javnosti pojavili tik pred uspešnim zaključkom pogajanj o plačni reformi v javnem sektorju, je že in prepričani smo, da tudi še bo, z argumenti prepričljivo ovrgla,« so še dodali.

Nekdanja poslovna partnerica ministrice je pridobila skoraj milijon evrov na razpisih MJU. NSi bo preverjala racionalnost poti ministrov.

»Transparentni, varčni in namenski porabi javnih sredstev smo zavezani vsi, ki delamo v javnem interesu, tudi in predvsem javni funkcionarji – prvi med njimi ministri,« pot ministrice v New York komentirajo v SD. Po njihovem mnenju morajo glede službenih poti ministri najprej sami pri sebi presoditi o njihovi smiselnosti.

V Novi Sloveniji so v zvezi s porabo javnega denarja za službene poti predstavnikov vlade pripravili sklic nujne seje komisije državnega zbora za nadzor javnih financ, ki bo predvidoma prihodnji teden.

Podrobnosti razdeljevanja sredstev na razpisu v SD ne poznajo, zato ga ne želijo komentirati: »Dejstvo pa je, da se zaupanje ljudi gradi ali ruši ravno v zgledu ravnanj najvplivnejših funkcionarjev.«

V Levici pa si želijo, da bodo vsi navedeni očitki v zvezi z vpletenostjo ministrice Ajanović Hovnik čim prej raziskani. »Prav je, da tudi ministrica dobi priložnost, da odgovori na očitke in razjasni okoliščine.« Če se bo izkazalo, da so očitki upravičeni, pa v Levici pričakujejo primeren odziv predsednika vlade.