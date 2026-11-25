Ta petek bo tudi slovenske trgovine in spletne prodajalce zajela nakupovalna mrzlica, ki jo prinaša črni petek. Trgovci bodo kupce vabili z visokimi popusti in časovno omejenimi ponudbami. Takšno oglaševanje lahko potrošnike hitro premami v nakup izdelkov, ki jih sicer ne bi kupili, predvsem zaradi občutka, da bodo zamudili posebno priložnost. Nakupovanje namreč ni povezano zgolj z zadovoljevanjem potreb, temveč tudi z užitkom, sanjarjenjem, ogledovanjem izdelkov in predstavo o tem, kaj vse bi si lahko privoščili. V teoriji potrošne kulture je pomemben tudi užitek ob samem pričakovanju nakupa. Črni petek s svojimi obljubami o velikih popustih na prav ta pričakovanja spretno računa. Toda za privlačnimi oglasi se ne skriva vedno tudi ugoden nakup. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in ...