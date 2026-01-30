Čudovite fotografije hribov na družbenih omrežjih zahtevajo svoj davek

Razmere v visokogorju so trenutno zelo zahtevne in nevarne, za zahodne in južne Julijske Alpe velja visoka nevarnost (4. stopnja) proženja plazov, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) in vsem tistim, ki načrtujejo obisk gora, svetovali, naj izberejo nižje ležeče in varnejše cilje.

Lansko leto se je v statistiki gorskega reševanja končalo zelo tragično: v gorah je življenje izgubilo 50 ljudi, kar je rekordno število v zadnjih 20 letih vodenja tovrstnih statistik. Med njimi je bilo 15 tujcev.

Gorski reševalci so lani v gorah posredovali kar 660-krat (leto prej 633-krat) in pri tem pomagali 767 ljudem. »Tokrat številka ni rekordna – največ reševanj, 687, je bilo leta 2023 –, skrb pa vzbuja rekordno število smrti v gorah,« so opozorili.

V polovici primerov so reševali tujce

Kaj je vzrok za to, da je toliko več smrtnih primerov, je težko reči, eden od dejavnikov je gotovo že to, da v hribe zahaja več ljudi, je dejal predsednik GRZS Gregor Dolinar. »Predvsem pa se moramo zavedati, da je v gorah lahko že majhna napaka usodna. Če se spotakneš na neizpostavljenem mestu v sredogorju, najbrž ne bo posledic, če pa se na gorskem grebenu ali izpostavljenem delu poti, je vsak padec lahko usoden. Zato je zelo pomembna ustrezna psihofizična pripravljenost.«

K visoki številki prispeva tudi kar nekaj smrti zaradi bolezenskih stanj, ki se pokažejo šele ob večjem naporu in v bolj ekstremnih situacijah, kot sta vročina in dehidracija.

V zadnjih desetih letih se je število intervencij ob nesrečah v gorah povzpelo s 430 na 660 na leto. INFOGRAFIKA: Delo

V skoraj polovici primerov so reševali tujce, 15 jih je v slovenskih gorah umrlo, eno najodmevnejših je bilo reševanje pod Toscem, kjer so pod plazom življenje izgubili trije hrvaški državljani. Iz tujih držav so sicer pomagali največ državljanom Nemčije (65), Poljske (34) in Hrvaške (25), če omenimo le prve tri.

Tudi pri tujcih je več dejavnikov, ki vplivajo na to črno statistiko, a Dolinar je kljub vsemu izpostavil slabšo opremljenost in pripravljenost ter zlasti podcenjevanje razmer v naših gorah. Velikokrat se podajo v gore tudi, ko so vremenske razmere manj primerne, saj so na dopustu le krajši čas.

Najpogostejši vzrok nesreč v lanskem letu je bil zdrs (24 odstotkov), pogosto zaradi utrujenosti, spotika, izgube ravnotežja na poti, ki je postala prezahtevna, ali pa trenutek nepazljivosti, sledijo nepoznavanje terena (22 odstotkov), neprimerna osebna oprema (11) in telesna nepripravljenost na turo.

Najpogostejši vzrok nesreč je bil zdrs. INFOGRAFIKA: Delo

Razbremeniti območja okoli Triglava

V kar polovici intervencij so gorski reševalci pomagali nepoškodovanim, kar kaže tudi na to, da bi število nesreč lahko zmanjšali. »Pri nepoškodovanih sta ponavadi glavni vzrok, da pokličejo na pomoč gorske reševalce, neustrezna psihofizična pripravljenost na turo in precenjevanje lastnih sposobnosti,« je dejal Dolinar. Velikokrat se namreč zgodi, da se znajdejo na zahtevnem terenu in obstanejo, ker ne morejo ne naprej ne nazaj.

Pogosto jih na zahtevno pot zvabijo čudovite fotografije, objavljene na družbenih omrežjih. »Hribi na njih so videti krasni in enostavni, vsak bi si želel tja, to pa zahteva svoj davek,« je kot že številni njegovi kolegi reševalci ugotavljal Gregor Dolinar.

Ena od takih kritičnih točk je bivak pod Skuto, izjemni arhitekturni dosežek, ki je krasen tudi na fotografijah, zato pritegne številne tujce, a potem pogosto ne zmorejo priti nazaj, kar je vplivalo na porast števila akcij kamniških reševalcev. Od tam tudi kar nekaj primerov nepoškodovanih tujcev, skritih v statistiki GRZS, je za primer navedel sogovornik.

Ljudem ni mogoče prepovedati, da bi objavljali fotografije, bo pa treba, kot je poudaril predsednik GRZS, poiskati sistemske ukrepe, kako razbremeniti tista najbolj obremenjena območja v gorah, predvsem okoli Triglava. »Čeprav so nekateri ukrepi nezaželeni, jih bo preprosto treba izvajati. Triglavski narodni park takega pritiska, kakršen je, ne prenese.«

Zaradi navala na omenjeno območje je pričakovano najbolj obremenjena Gorska reševalna služba Bohinj, ki je imela lani skoraj sto intervencij oziroma 14 odstotkov vseh, sledili sta GRS Ljubljana in Bovec.