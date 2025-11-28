Čuvaj za življenjski prispevek k razvoju novinarstva Ervinu Hladniku Milharčiču

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je danes v Ljubljani podelilo stanovske nagrade čuvaj/watchdog za leto 2025. Letošnji čuvaj za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je šel v roke Ervinu Hladniku Milharčiču s časnika Dnevnik. »Je nacionalna kulturna dediščina,« je porota zapisala v obrazložitvi.

Za podelitev letošnjega čuvaja za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva Hladniku Milharčiču se je porota odločila zaradi »desetletij vrhunskih reportaž, lucidnih kolumen, pronicljivih komentarjev, nepozabnih intervjujev in poročil o dogajanjih po svetu in v ožji in širši domovini«. »Njegovi teksti z meja EU so visoka literatura. Nikoli ne sme nehati pisati,« je navedla.

Nagrade za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2025 so prejeli Damijana Žišt z Večera, Tina Jereb z Dnevnika ter Boštjan Anžin in Janja Lakner Anžin z Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Žišt jih je prepričala, ker z »neizmerno natančnostjo in mirnostjo secira domače in čezmejno kriminalno drobovje«, Jereb pa zaradi razkritja psihičnih, fizičnih in spolnih zlorab v slovenskem judo klubu ter neodzivnosti športnih organizacij. Dopisniško ekipo RTVS uradno iz Beograda, dejansko pa s celotnega Balkana, ki sta jo sestavljala novinar Boštjan Anžin in snemalka Janja Lakner Anžin, so medtem izbrali zaradi natančnega pokrivanja vrenja v Srbiji in izjemne reportaže iz Donje Jablanice.

Nagradi za izstopajoče dosežke v novinarski fotografiji sta prejela fotoreporter agencije MI PRESS Igor Kupljenik za posamično fotografijo in Luka Cjuha z Dnevnika za reportažo. Kupljenik je poroto navdušil s fotografijo Domna Prevca, ki je v Planici pristal pri neverjetnih 254,5 metra, Cjuha pa z reportažo s protestov v Beogradu.

Debitantka leta 2025 je Neža Borkovič z Vala 202, ki so jo nagradili zaradi njenega občutka za soljudi na vseh ravneh, debitant leta 2025 pa Jakob Murovec z N1 Slovenija zaradi njegove natančnosti in poglobljenega razumevanja številnih, tudi zamejskih tem.

Pohvale porote za izstopajoči novinarski dosežek v letu 2025 so dobili Sara Volčič s POP TV, Saša Senica z Dela, Peter Petrovčič z Mladine in Andreja Kutin z Večera. Pohvali porote za izstopajoči novinarski dosežek s področja novinarske fotografije v letu 2025 pa sta prejela fotoreporter Robert Balen z Večera in fotoreporter Simon Chang.

S podelitvijo nagrad se je letošnji novinarski festival Naprej/Forward končal. Festival so v DNS pripravili v partnerstvu s slovenskimi medijskimi hišami, začel pa se je 14. novembra v Mariboru, se nadaljeval v Novi Gorici in za njo v Ljubljani.