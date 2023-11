Čuvaji, braniki kakovostnega novinarstva

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je s podelitvijo nagrad novinarjem in fotoreporterjem sklenilo festival Naprej/Forward.

Čuvaji so dokaz, da je kakovost (foto)novinarstva na visoki ravni. Nagrada za preteklo delo, a tudi obveza za naprej. Čuvaja za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je prejel novinar Zoran Senković.

Čuvaji so dokaz, da je kakovost (foto)novinarstva pri nas na visoki ravni. V času, ko zaupanje v medije pada, izpostavljanje odličnih prispevkov in fotografij pridobiva pomen. Predsednik DNS Gašper Andrinek je poudaril: »Novinarske nagrade so za novinarski ceh pomembne, ker moramo izpostaviti izstopajoče primere dobre prakse. Da se lahko vsi, ki delujemo v tem poslanstvu, zgledujemo po njih. Novinarstvo namreč ni tekmovanje. Vseeno pa moramo tiste, ki vztrajajo in zasledujejo profesionalne standarde ter kodeks in ob tem ujamejo inovativne zgodbe, ustrezno nagraditi.«

Dobitnik čuvaja za izstopajoč novinarski dosežek, Delov novinar Aljaž Vrabec, je zadnje leto veliko pisal o vojni v Ukrajini. »Novice o ruski agresiji na Ukrajino so med najbolj branimi in komentiranimi, vojna pa je postala medijski spektakel in resničnostni šov. Prek televizijskih, računalniških in telefonskih zaslonov spremljamo novice, a ne glede na to, kaj in koliko preberemo, smo še naprej trdno vkopani v svoje prepričanje. Toda ta spektakel ima tudi drugo, precej bolj smrtonosno skrajnost: vkopanost vojakov v bojne jarke, zato boj za vsak meter na ukrajinskih tleh spominja na prizore iz prve svetovne vojne.«

V obrazložitvi so »porotniki« zapisali, da je poskušal s serijo trinajstih intervjujev zajeti kompleksnost sveta.

Nagrajena fotografa Blaž Samec in Voranc Vogel. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kdo koga bolj potrebuje

»Vsak med nami zna za svoje mnenje hitro najti ustrezno razlago. Podatki, analize, fotografije in videoposnetki krožijo sem ter tja s hitrostjo enega klika, zato lahko nemalokrat za isti prizor preberemo celo dve popolnoma različni interpretaciji. A ne glede na to, v katero smer se giblje posamezna interpretacija, je ves čas precej očitno, kako malo v vojni slišimo glas ljudi, ki živijo v Ukrajini in še posebno v Rusiji. Vedno znova nam stvari razlagajo vsi drugi, samo ne ukrajinski ali ruski politologi, profesorji, novinarji, kulturniki, humanisti …« Toliko, kolikor je to zanj nagrada za preteklo delo, je tudi obveza za naprej, je dodal.

Delov fotograf Voranc Vogel je prejel čuvaja za najboljšo reportažo, a bi raje videl, da mu teh fotografij ne bi bilo treba posneti. Reportažo je posvetil vsem, »ki so jih poplave prizadele, in tistim, ki so soljudem v najtežjih trenutkih nesebično priskočili na pomoč in požrtvovalno ter profesionalno opravljali svoje delo. V želji, da bi stopili skupaj tudi v časih, ko nam ne teče voda v grlo.«

Delov fotograf Blaž Samec je naredil »ključno fotografijo« na oddelku za kardiologijo in intenzivno terapijo otrok v UKC Ljubljana, ko je bil tam na obusku predsednik vlade Robert Golob. Uspelo mu je ujeti trenutek, ko je »na eni strani stala vladajoča politika, na drugi pa javno zdravstvo. Iz oči v oči oziroma z vprašanjem, kdo koga bolj potrebuje.« Samcu nagrada veliko pomeni, saj je potrditev, da »dobro opravljam svoj poklic fotoreporterja, hkrati pa sporočilo, da se je vredno truditi narediti dobro fotografijo, ne glede na težo dogodka«.

Čuvaja za izstopajoče novinarske dosežke so prejeli še novinarka TV Slovenija Jelena Aščić, Večerovo uredništvo dopisništev ter Dnevnikovi novinarji Ranka Ivelja, Tamara Krivec, Primož Knez, Tina Jereb, Mojca Furlan - Rus in Peter Lovšin. Med debitanti so izstopali Žana Vertačnik, Miha Dajčman in Eva Lipovšek. Pohvalo za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu je prejelo uredništvo satiričnega lista Pipec.

Pohvale porote za izstopajoč novinarski dosežek so šle oddaji Pop TV NEnasilje!, Cirilu Horjaku in Maši Tomažin Hladen, pohvalo za izstopajoč novinarski dosežek s področja novinarske fotografije pa fotoreporterjema Igorju Napastu in Luki Cjuhi.