ČvekiFon se je dobro »prijel«

S klepetalnikom čvekifon do socialnih vezi

Ljubljana – V začetku tedna je zaživel čvekifon, nov, namenjen klepetu starejših s starejšimi. V projektu sodeluje več organizacij, med njimi društvo Humanitarček in zavod Simbioza, telekomunikacijski partner A1 Slovenija in drugi operaterji, podpira pa ga tudi ministrstvo za delo. Prvi odzivi so zelo dobri.​Starejši v času epidemije pogrešajo pogovore z vrstniki, s katerimi imajo veliko skupnih točk in tem za pogovore. »Ravno zato se nam zdi čvekifon njim prilagojena rešitev, ki bo marsikomu pomagala zgraditi vsaj zametke socialne mreže,« je ob začetku projekta ČvekiFON (v ponedeljek zjutraj) povedala, predsednica društva Humanitarček in pobudnica projekta.Tudi na zavodu Simbioza poudarjajo, kako velik problem je prav osamljenost v času koronavirusa, zato je projekt ČvekifFON namenjen starejšim, ki v tem obdobju poleg drugih neprijetnosti doživljajo tudi družbeno izolacijo. Kot je poudarila, vodja projekt ČvekiFON in soustanoviteljica zavoda Simbioza, je »to edinstvena telefonska mreža, klepetalnik za povezovanje in spletanje socialnih vezi med njimi. Pokličejo, poklepetajo in si tako malo skrajšajo čas.«Kot smo že poročali, je obe organizaciji kot pobudnik projekta povezal, saj je prepričan, da je v času, kakršen je zdaj, še bolj pomembno sodelovati. Seveda pa so se projektu pridružila telekomunikacijski partnerji., predsednik uprave A1 Slovenija in Vip mobile, je med drugim tudi poudaril, da se zavedajo, kako je lahko socialna izolacija starejših v času virusa še hujša in neprijetna. »Zato smo v sodelovanju s Simbiozo in Humanitarčkom brezplačno vzpostavili klicni center, ki omogoča povezovanje starostnikov in jim tako krajša čas v izolaciji.« Poleg A1 Slovenija so se projektu pridružili še drugi operaterji in ministrstvo za delo, tako da je postal projekt nacionalnega pomena.Naj ponovimo, kako deluje novi klepetalnik. Z brezplačnim klicem na številko 080 38 07 se uporabnik registrira in izvede brezplačni klic, čvekifon pa ga nato poveže z naključnim starostnikom. Tako klicatelj kot klicoči ne vidita osebnih telefonskih številk, le centralno številko čvekifona. Seveda si svoji številki nato lahko izmenjata, če najdeta skupni interes. Ključna prednost čvekifona je, da v nasprotju s trenutnimi prostovoljskimi linijami deluje avtomatizirano, tako da se lahko prepotrebni prostovoljci razporedijo na druga mesta.Kakšni so prvi odzivi? »Prijetno so nas presenetili. Prvi dan je bilo do večera več kot štiristo klicev. Naši vključeni starejši so povedali, da je pravzaprav zabaven ravno ta del, da ne veš, koga boš dobil na zvezo. Trenutno največ klepetajo o razlikah med praznovanjem velike noči na različnih koncih Slovenije in seveda o tem, kako se znajti v teh časih. Mimogrede, opozorilce za vse uporabnike: včasih je treba malce počakati, da čvekifon najde sogovornika. Vendar se izplača,« pravi Ninna Kozorog.Tudi Ana Pleško potrjuje, da so prvi odzivi zelo pozitivni. »Čvekifon že povezuje in združuje starejše, hkrati pa krajša čas. Starejšim se zdi zabavno, ker ne vedo, koga bodo dobili na drugi strani, pa tudi to, da jih čvekifon lahko pokliče, ko ne pričakujejo klica. Največ se pogovarjajo o starih časih, receptih, sploh v povezavi z velikonočnimi prazniki, o vnukih in svojih dejavnostih.«