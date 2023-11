Cviček bodo menda kmalu prodajali v lekarnah

V nadaljevanju preberite:

Pisatelj Fran Levstik je tisti Franek, ki je davnega leta 1858 ustvaril potopisno-programski spis z naslovom Popotovanje od Litije do Čateža. In prav zaradi tega so se včeraj podali na pot številni ljubitelji hoje. In kot se za martinovo spodobi, so si ljudje dali duška tudi s pokušino prave domače kapljice. Na cilju na Čatežu sta zbrani množici spregovorila gospodarski minister Matjaž Han in pisatelj Tone Partljič. V nadaljevanju preberite, kaj pravi o cvičku priljubljeni župnik Martin Golob in zakaj je pisatelj Partljič ministra Matjaža Hana napeljeval h kraji.