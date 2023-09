Da bi otroci želeli znati in se dobro počutili

V nadaljevanju preberite:

Skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je danes organizirala javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja.

Številni govorci so v večurni predstavitvi poudarili, koliko otrok je v raziskavah opozorilo, da se ne počutijo varne, da znanje ni več vrednota, problem usposabljanja in pomanjkanja učiteljev, pa tudi tega, da je celotna družba, predvsem z družbenimi omrežji, velikokrat nevarno in nespodbudno okolje.

Deset odstotkov učencev je v zadnji mednarodni raziskavi bralne pismenosti Pirls odgovorilo, da se v šoli ne počutijo varne. Dr. Klaudija Šterman Ivančič in dr. Urška Štremfel s Pedagoškega inštituta sta spomnili na raziskavo Pisa, v kateri je petina dijakov poročala, da so najmanj nekajkrat na mesec žrtev medvrstniškega nasilja, slovenski petnajstletniki pa so v povprečju poročali o več učiteljeve diskriminacije do učencev iz drugih kultur kot njihovi vrstniki iz držav OECD.