Da se bolezen ne bi širila, je nujno sodelovanje

Ljubljana – Potem ko smo se konec maja in na začetku junija veselili ničel, ko smo poročali o okužbah s koronavirusom sars-cov- 2, se je julija slika pokvarila in zdaj imamo vsak dan okoli 20 novih primerov. A bolj skrb vzbujajoča je slika na Balkanu. Bolezen se še vedno vnaša od zunaj. Pomemben del naše populacije je v tujini, to je na Balkanu, kjer obstajajo možnosti za okužbo,« opozarja dr. Aleš Rozman, direktor Univerzitetne klinike Golnik, interventni pulmolog in član svetovalne vladne skupine za zdravstvo med epidemijo.Zelo nehvaležno je napovedovati, kaj bo. »Znani so primeri držav, ki so imele manjše vnose od ...