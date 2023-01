Da vrhunski glasbeniki ne bi igrali sami sebi

V nadaljevanju preberite:

Slovensko glasbeno šolstvo, ki ima več kot 200-letno tradicijo, je eno bolj kakovostnih. To potrjujejo številni izjemni glasbeniki, ki uspešno delujejo doma in v tujini, igrajo v najboljših svetovnih orkestrih. V glasbenih šolah je letos 13,8 odstotka vseh osnovnošolcev. Kljub velikemu številu šolajočih se v glasbenih šolah pa se to ne kaže v obisku koncertov.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje je v tem šolskem letu v osnovnih glasbenih šolah 26.785 učencev, na srednji stopnji pa se izobražuje 870 dijakov. Kje so vsi ti učenci, se med drugimi sprašuje generalni sekretar Glasbene mladine Slovenije in donedavni predsednik Društva slovenskih skladateljev Nenad Firšt: »Glasbeno šolstvo v Sloveniji je na zelo visoki ravni na vseh ravneh izobraževanja. Ob odličnih rezultatih bi v širšem družbenem smislu pričakovali, da se ti otroci v glasbo zaljubijo in jo potrebujejo. Vendar se to v procesu odraščanja izgubi, kajti skoraj vsepovsod imamo težave z obiskovalci oziroma z obiskovanjem koncertov umetniške glasbe.«